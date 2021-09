Teisipäeval peaks Eestisse saabuma 2400 doosi Jansseni vaktsiini

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles ERR-ile, et kokku on Eestisse jõudnud 46 000 Jansseni doosi, kuid tarned pidurdusid augustis.

Nüüd on aga sel teisipäeval oodata esimest tarnet üle mitme nädala. Ülemöödunud reedel tekkis lootus 13 000 vaktsiini saabumiseks, kuid vaktsiine siiski ei jõudnud. Nüüd peaks Eestisse jõudma aga 2400 doosi.

"Eesti on andnud Euroopa Liidu tasandil teada, et ootame esimesel võimalusel Jansseni vaktsiini saabumist Eestisse. Samuti oleme andnud teada meie huvist saada Eestisse laekuvad tarned suuremaks nende riikide arvelt, kes on ajutiselt peatanud Jansseni vaktsiini tarned," lisas Laarmann.

Tootja on Laarmanni sõnul vaktsiinide viibimist põhjendanud tootmis- ja tarneprobleemidega, kuid täpsemat infot edastatud pole.

"Lisaks oleme andnud keskselt teada, et kui kellelgi on juba oma riiki jõudnud varudest võimalik ajutiselt laenata Eestile Jansseni doose, siis oleme nendest väga huvitatud. Hetkel toimuvad selles osas läbirääkimised. Kui jõuame konkreetsete kokkulepeteni, siis kindlasti anname ka teada," täpsustas Laarmann.

Sel nädalal toimuvad enne sügist viimast korda suurvaktsineerimised

13.-19. septembrini on võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vaktsineerimise teemal küsida ja etteregistreerimata vaktsineerida. Kaasa on vaja võtta vaid isikut tõendav dokument.

Vaktsineerimise võimalusi pakutakse apteekides, kaubanduskeskuste parklates, avalikel väljakutel või kaupluste ees, ringi sõidavad vaktsineerimisbussid. Kaitsesüstideks on pakkuda Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiine.

Soovijad saavad täpsemat infot vaadata veebilehelt vaktsineeri.ee ja nõu küsida riigiinfo telefonilt 1247, võimalik on endale ka digiloo portaali kaudu aeg broneerida.