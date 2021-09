Haiglaravil koroonapatsientide seas on enamuses vaktsineerimata inimesed

Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisikomisjoni juht, professor Joel Starkopf ütles "Terevisioonis", et koroonaviiruse haigestumise kese on endiselt Lõuna-Eestis, kus haiglaravil olevate patsientide seas on enamuses vaktsineerimata inimesed.

"Tartu Ülikooli Kliinikumis on 60 haiget koroona tõttu, Lõuna-Eestis kokku 120. Ehk võib küll öelda, et haigestumise kese on Lõuna-Eestis," ütles Starkopf.

Ta lisas, et valdav enamus haiglaravil olijatest on vaktsineerimata.

"Vaktsineerituid on neljandik, aga nende haiguse kulg on lisaks ka kergem. Ega meil sellest olukorrast teist väljapääsu ole, kui võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine ühiskonnas," sõnas ta.

Ta ütles, et haigete vanuselises jaotuses sügisel erinevust kevadega pole.

"Olukord on sama kui aasta alguses. Hetkel noorim patsient on 19-aastane ja vanemad patsiendid üle 80 aasta vanad. On nii raskete kaasuvate haigustega inimesi, aga ka tavalise tervisega 50-60-aastaseid, kes on vaktsineerimata ja elasid lootuses, et haigus neid ei murra. Aga elu on paraku teine."

Starkopf märkis, et viiruse delta tüvi on kordi nakkavam kui alfa tüvi, mistõttu üle kolmandiku haigestunutest ei tea, kust nad haiguse said.

"Seetõttu, ka omast arust kõige isoleeritumad inimesed, võtke võimalus end vaktsineerida."

Haiglaravi kontekstis pole Starkopfi sõnul aga tüvedel erinevust – ravi on sama kui pool aastat tagasi. See tähendab, et viirust hävitavat ravimit pole, mistõttu saab patsientidel alandada palavikku, vähendada vedelikupuudust ja anda hapnikku.

Ta lisas, et üks osa haigeid jääb kannatama hilis-Covidiga ja see on ebameeldiv haigus.

"Väsimus, õhupuudus, füüsilise koormuse talumatus. Ja see võib kesta kuid," selgitas ta.

Starkopf toonitas, et praegu on vaktsineerimisvõimalused igal pool olemas ja seda tuleks kasutada.

"Eks see tarkuse ja hariduse küsimus ole. Meie lapsed on PISA testides maailma parimad. Lapsed, õpetage ka oma vanemaid."