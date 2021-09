Küberväejuhatuse ülemaks sai Rene Innos

Tallinnas peetud pidulikul tseremoonial osalenud kaitseväe juhataja Martin Herem ütles, et viis aastat tagasi ametisse astunud Hairk oli maailma üks esimesi küberväejuhatuse ülemaid.

"Kolonel Hairk on pidanud juhtima väejuhatust ja arendama infosüsteeme olukorras, kus kogu maailmas areneb see valdkond meeletu kiirusega," sõnas Herem. "Hiljuti avaldati riikide küberturvalisuse pingerida, milles Eesti asus kolmandal kohal. Minna reservi olukorras, kus ollakse maailmas kolmas ja Eestis esimene, on päris hea."

Küberväejuhatuse ülema kohuseid asub täitma kolonelleitnant Rene Innos, kes alustas ajateenistust 1997. aastal Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis ja jätkas sõjakooli lõpetamise järel teenistust Kalevi üksik-jalaväepataljonis ning rahuoperatsioonide keskuses.

Innos teenis 2005. aastal üksik-sidepataljonis, olles aastatel 2009–2011 staabi- ja sidepataljoni staabiülem ja 2015–2018 pataljoniülem. Aastatel 2018–2021 teenis ta staabiohvitserina Eesti alalises esinduses NATO-s ja asus 1. augustist 2021 küberväejuhatuse ülema asetäitja ametikohale. Innos on teeninud välisoperatsioonidel Kosovos ja Afganistanis.

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide korraldamine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse elluviimiseks. Küberväejuhatuse alluvuses tegutsevad staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.

Endine küberväejuhatuse ülem Andres Hairk asub kaitseväest lahkumise järel tööle kaitseliidu küberkaitseüksuse pealiku ametikohale.