Barnier hoiatas uute Brexitite eest

"Need, kes arvavad, et Brexit on selja taga, et läbirääkimised läksid hästi ja võime naasta tavalise elu juurde, teevad väga tõsise vea," ütles endine Euroopa Komisjoni volinik Prantsuse nädalalehele Le Point.

"Kui miski ei muutu, tulevad järgmised Brexitid," hoiatas ta.

Parempoolse Vabariiklaste (Les Republicains) partei presidendikandidaadiks pürgiv Barnier tegi eelmisel nädalal üllatava ettepaneku, soovitades Prantsusmaalt end Euroopa kohtu järelevalve alt vabastada. Ta kordas neljapäeval Nimesis toimunud erakonna üritusel mõtet kehtestada immigratsioonile moratoorium ning lubas uusi seadusi, mis muudaksid inimestel Prantsusmaale alaliselt elama jäämise keerulisemaks.

"Me ei saa seda teha saamata tagasi oma kohtulikku sõltumatust, et meid ei ähvardaks pidevalt Euroopa Kohtu otsus ning Euroopa inimõiguste konventsioon," ütles ta erakonna seaduseandjatele.

Barnier andis vastulöögi kriitikutele, kelle meelest on ta reetnud EL-i mudeli, mis nõuab liikmesriikidelt Euroopa seaduste täitmist ja on määranud Euroopa Kohtu sel silma peal hoidma.

"Mina olin eurooplane juba enne neid ja olen ka edaspidi – ma ei vaja õppetunde Euroopale pühendumisest," ütles Barnier.

EL-i pealäbirääkijana sai Barnier kiita just selle eest, et ta suutis vastasseisus Suurbritanniaga ühenduse kollektiivse tahte maksma panna.

Barnier'd nähakse praegu vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgijate hulgas autsaiderina, praegused favoriidid on Xavier Bertrand ja Valerie Pecresse, kuid erakond pole veel otsustanud, kuidas kandidaat välja valitakse.

Barnier' otsus võtta oma keskseks teemaks immigratsioon peegeldab riigi üldsuse ja eriti tema erakonna muret immigratsiooni ja Prantsusmaa demograafiliste muutuste pärast.

Rangemat kontrolli sisserände üle nõuavad ka paremäärmuslaste juht Marine Le Pen ning poleemikust ajakirjanik ja esseist Eric Zemmour.