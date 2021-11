Times: vastuoluline Prantsuse poliitik Zemmour võitis Kremli soosingu

Ajalehe The Times teatel võitis Prantsusmaa parempopulistlik poliitik Eric Zemmour Kremli soosingu. Vastuolulise poliitiku sõnul on Venemaa usaldusväärsem partner kui USA, Suurbritannia ja Saksamaa.

Kremli-meelne mõttekoda Russtrat väitis hiljuti, et Zemmour võib Venemaa tagasi tuua Euroopa poliitikasse. Russtrati juhib prominentne parlamendisaadik Jelena Panina, teatas The Times.

"Arvestades tema kasvavat populaarsust, siis Zemmour võib Macroni järgmistel Prantsusmaa presidendivalimistel alistada. Siis on võimalik, et näeme Moskva, Pariisi ja Berliini liitu, mis astub vastu anglosaksi liidule," teatas Russtrat.

Zemmouri toetab aktiivselt ka Venemaa riigimeedia, teatas The Times.

Allikate teatel loobus Kreml parempoolse Marine Le Peni toetamisest. Le Penil paluti tagasi maksta ka 10 miljoni euro suurune laen, mille Venemaa riigipank andis 2014. aastal Le Peni parteile. Le Pen on kandideerinud Prantsusmaa presidendiks kaks korda, mõlemal korral pole teda edu saatnud.

Le Pen distantseerub samuti ise üha rohkem Putinist. Zemmour kiidab aga Venemaad tunduvalt rohkem.

"Zemmour imetleb avalikult Putinit, see on Kremli kõige pöörasemate unistuste täitumine. Kreml panustab järgmistel presidendivalimistel uuele kandidaadile. Zemmouri natsionalistlikke vaateid jagab ka Putini režiim," väitis Prantsusmaa vasakpoolne ajakiri L'Obs.

Zemmour leiab, et USA ja Suurbritannia on alates Teise maailmasõja lõpust tahtnud Moskvat isoleerida ja takistada Venemaa sisenemist üleeuroopalikku kogukonda. Zemmour ise nimetab end endise presidendi Charles de Gaulle jüngriks. Samuti on Zemmouri iidoliks ka Prantsusmaa endine keiser Napoleon Bonaparte.

"Minu esimene refleks on Venemaa kaitsmine. Olen Venemaaga liitumise poolt. Arvan, et Moskva on usaldusväärsem liitlane, kui ameeriklased, sakslased ja inglased. Kui olime koos Venemaaga, siis võitsime sõjad. Kui olime Venemaa vastu, siis kaotasime sõjad," väitis Zemmour.

"Putin suure tõenäosusega ei kutsu Zemmouri Moskvasse. Putin saab aru, et Zemmouri võiduvõimalused võivad nii väheneda. Pigem toetab Kreml Zemmouri meedias," väidavad Venemaa ja Prantsusmaa analüütikud.

Zemmour on vastuoluline poliitik. Ta kritiseerib teravalt sisserännet ja nõuab riigis karmimat kontrolli islamiseaduste üle. Tema toetajate hinnangul toob Zemmour aga poliitilise korrektsuse poolt vaevatud ühiskonda uut värskust.