Uute autode tarneraskused panevad proovile automüüjad ja liisingufirmad

Müügimahult maailma suurim autotootja Toyota teatas äsja uutest raskustest. Lisaks kiibipuudusele häirivad tootmist viirusest tingitud seisakud Vietnamis ja Malaisias. Kuid Toyota pole miski erand. Kõiki räsivad raskused. Raske seis on äriklientidel, kelle soovid pole seotud üksikute sõidukitega.

"Midagi leiab veel sellesse aastasse ka, aga ikkagi täna me peame ütlema, et see on kvartal üks, kvartal kaks, kus me suudame juba midagi rohkemat tarnida. Mõned mudelid kvartal kahe teine pool. Midagi pole teha, täna on see hetke olukord selline," rääkis Amserv Auto juhatuse esimees Margus Nõmmik.

Automüüjatest on saanud omamoodi hingehoidjad, kes peavad ostusooviga inimest toetama, et tal kannatus ei katkeks. Ja vahel ka teatama, et ooteaeg venib veelgi. Liisingfirmade ajaskaala on lühem, liisingu pakkumine saab olla kehtiv maksimaalselt kaks kuud.

"Täna, kui on väga pikad ooteajad, siis on mõistlik mitte liisinglepinguid kohe sõlmida, sest ühel hetkel võivad muutuda nii hinnad kui eelistused ja nii automüüjad kui ka liisingettevõtjad ja inimesed ise ei soovi liiga pikalt ette tellida," ütles Luminor Liisingu juht Andrus Soodla.

Kasutatud autode osakaal on liisingus tõusnud poole peale ja need on kallimad kui varem. Uue auto otsija jaoks kerkib aga küsimus, mida teha vana autoga, kui uus pole veel käeulatuses. Nii tuleb osata ennustada ka vana hinda võimalikul vahetushetkel.

"Iga auto tellimuseks on ikkagi aluseks tellimusleping ja sõltub, kas kliendil on olemasolev auto olemas, mida ta tahab meile täna tagastada, siis me lepime nagu selle väärtuses juba tuleviku numbrites kokku, mis hinnaga me tagasi ostame. Teeme tellimuslepingu ja sõltuvalt mudelist on ka käsiraha, mis me võtame, et see auto tehasest ära tellida," sõnas Amservi juht Nõmmik.

Käsiraha võib olla võrdne liisingu sissemaksega, kuigi kehtivat lepingut veel pole. Hoolimata seisakust uute autode pakkumises on liisingettevõtetel kibe tööaeg. Teise samba raha kasvatas ennetähtaegsete lõpetamiste arvu. Nüüd on näha, et inimesed on valmis tasuma üha suuremaid esmaseid sissemakseid.

"Üldiselt on turg väga aktiivne, inimesed uurivad, vaatavad, otsivad lahendusi. Võib-olla need, kes on varem olnud ühe margi kesksed või soovinud osta just konkreetset mudelit, siis täna vaatavad ka teisi alternatiive, kui midagi on laoautodena saadaval, siis otsustatakse proovida ka teist mudelit või mark," rääkis Soodla.