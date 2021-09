IMF: Afganistanis on terendamas humanitaarkriis

IMF hoiatas, et Afganistani on tabamas humanitaarkriis pärast riigi ülevõtmist Talibani poolt, vahendas Reuters.

IMF-i pressiesindaja Gerry Rice ütles, et fondi sidemed Afganistaniga on jätkuvalt peatatud, mis tähendab, et ka riigi rahastamine on ootel.

Rice lisas, et praegu tuleks keskenduda Afganistani inimeste aitamisele, võimaldades rahaülekandeid ning pakkudes abi riikidele, kes Afganistani põgenikke vastu võtavad.