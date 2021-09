Afganistani võimult tõrjutud valitsuse esindaja ÜRO-s tahab kohta säilitada

Afganistani võimult tõugatud valitsuse saadik ÜRO-s tahab säilitada oma kohta organisatsiooni New Yorgi peakorteris. See võib aga rajada tee konfliktini, kui Taliban soovib nimetada ÜRO-sse oma saadikut.

ÜRO pressiesindaja Farhan Haq ütles Reutersile, et saadik Ghulam Isaczai saatis organisatsiooni peasekretärile Antonio Guterresile kirja, milles oli välja toonud ka nimekirja Afganistani delegatsiooni kuuluvatest inimestest.

Haqi sõnul saatis Isaczai oma kirja kolmapäeval ehk päev pärast seda, kui algas uus peaassamblee istungjärk. Kümned riigijuhid reisivad järgmisel nädalal New Yorki ÜRO kohtumisele ning praeguse ajakava järgi peaks Isaczai pidama kohtumise viimasel päeval ehk 27. septembril kõne.

Seni pole selge, kas eelmisel kuul Afganistanis võimu võtnud Taliban tahab esitada oma saadiku ÜRO-sse,

ÜRO mandaatidega tegeleb igal aastal ametisse nimetatud üheksaliikmeline komitee. Tänavusse komiteesse kuuluvad Bahama, Bhutan, Tšiili, Hiina, Namiibia, Venemaa, Sierra Leone, Rootsi ja USA. Komitee kohtub tavaliselt oktoobris või novembris, mil hindab kõigi ÜRO liikmete volikirju ning esitab enne aasta lõppu raporti peaassambleele, mis peaks selle heaks kiitma. Diplomaatide sõnul tegutsevad komitee ja peaassamblee mandaatidega tavaliselt konsensuse järgi.

ÜRO peaassamblee reeglite järgi jääb Isaczai oma kohale seniks, kuni otsus on langetatud.

Kui Taliban oli viimati võimul aastatel 1996 kuni 2001, jäi nende kukutatud valitsuse suursaadik ÜRO esindajaks pärast seda, kui komitee lükkas edasi otsuse rivaalitsevate taotluste kohta. Komitee raport põhjendas otsuse edasi lükkamist toona sellega, et "senised ÜRO-sse akrediteeritud Afganistani esindajad osalevad jätkuvalt peaassamblee töös".

Guterres ütles augustis, et Talibani soov saada rahvusvahelist tunnustust on rahvusvahelise kogukonna ainus hoob selleks, et Afganistanis tekiks kaasav valitsus ning õiguste, eelkõige naiste õiguste austamine.