Times: Lavrov käib koos salajase armukesega riigivisiitidel

Venemaa välisministril Sergei Lavrovil on väidetavalt salajane armuke, keda ta kostitab kallite kingitustega. Koos käivad nad ka tähtsatel tippkohtumistel, kuna Lavrovi armuke töötab välisministeeriumis, vahendas ajaleht The Times .

Venemaa uuriva ajakirjanduse väljaanne IStories avaldas raporti, mille kohaselt harrastusnäitleja Svetlana Poljakova saadab Lavrovi tihti välisreisidel. Tänu headele suhetele Lavroviga töötab Poljakova ka välisministeeriumis.

Poljakovale ja tema lähedastele kuulub üle 10 miljoni euro väärtuses kinnisvara. Samuti hulk luksusautosid, teatas The Times.

Neljapäeval avaldas Poljakova kohta iseseisva uuringu vangistatud opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi meeskond. Uuring väidab, et Poljakova kasutas viimase seitsme aasta jooksul Lavrovi eralennukit rohkem kui 60 korral.

Lavrov on avalikkuse ees korralik pereinimene. Välisminister on olnud 50 aastat abielus ja on 71-aastane.

Lavrovi väidetavat armuelu kommenteeris ka välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova. "Need on lääne salateenistuste organiseeritud kuulujutud. Nad tahavad hävitada ja lammutada. Lavrovi autoriteet on vaieldamatu ja vankumatu," väitis Zahharova.