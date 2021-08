Lavrov: Venemaa toetab "kaasavat" poliitilist dialoogi Afganistanis

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles teisipäeval, et Moskva toetab "kaasavat" poliitilist dialoogi Afganistanis, kus Taliban pärast riigi sõjalist ülevõtmist on moodustamas uut valitsust.

"Toetame kaasava siseriikliku dialoogi alustamist, milles osalevad Afganistani poliitilised, etnilised ja usulised rühmitused," ütles Lavrov Venemaa rahvusringhäälingule antud kommentaaris.

"Ma pean seda positiivseks signaaliks, et Taliban kuulutab Kabulis ja näitab reaalselt oma valmidust pidada lugu teiste arvamusest," ütles Lavrov.

"Iseäranis ütlesid nad, et on valmis arutama valitsust, kus on peale nende enda ka teised afgaanid."

Moskva tahab, et Afganistani uue valitsuse moodustamine oleks mitmeid pooli hõlmav protsess, sõnas Lavrov kohtumisel Kaliningradis.

Venemaa teatas esmaspäeval, et otsustab uue Talibani valitsuse tunnustamise üle vastavalt sellele, kuidas võimud oma tööd tegema hakkavad.

Vene suursaadik Afganistanis Dmitri Žirnov kohtub teisipäeval Talibaniga ja ütles, et talibid on juba taganud avaliku korra.

Kreml on võõrustanud Talibani esindajaid Moskvas mitmel korral, viimati juulis.

Venemaa jälgib tähelepanelikult võimaliku ebastabiilsuse levimist endistesse Kesk-Aasia liiduriikidesse, kus Venemaal on sõjaväebaasid, kirjutas AFP.