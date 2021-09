USA tehnoloogiahiiud neelavad väikseid konkurente rekordkiirusega

USA tehnoloogiahiiglased ostavad potentsiaalseid konkurente kokku rekordkiirusega. Sel aastal on suured tehnoloogiafirmad väiksemate konkurentide neelamiseks kulutanud juba 264 miljardit dollarit, mis on eelmisest rekordist kaks korda suurem summa.

USA reguleerivad asutused süüdistavad suuri tehnoloogiafirmasid konkurentsi lämmatamises ja tarbijate huvide kahjustamises.

Föderaalne kaubanduskomisjon uurib sotsiaalmeediafirma Facebook tegevust, mis on seotud Instagrami ja WhatsAppi omandamisega.

Siiski on viimase kümnendi jooksul tehnoloogiagigandid oma väiksemate rivaalide ülesostmist isegi suurendanud.

2021. aasta jooksul on tehnoloogifirmad teinud rekordilised 9222 tehingut, mille raames osteti idufirmasid, mille väärtus jäi alla miljardi dollari, vahendas Financial Times.

"See on halb, kuna muudab suured firmad veel võimsamaks. See vähendab konkurentsi ja lõpuks võib takistada innovatsiooni," ütles mõttekoja Open Markets Institute juht Barry Lynn.

Lisaks idufirmade kokkuostmisele teevad tehnoloogiahiiud ka suuremaid tehinguid. Microsoft võttis sel aastal 16 miljardi dollariga üle hääletehnoloogiafirma Nuance. Amazon samas ostis 8,45 miljardi dollari eest legendaarse filmistuudio MGM.