Hiina kompartei keelustas Taiwanist pärit õunte impordi

Hiina riigimeedia teatas, et Taiwani õunad on problemaatilised. Leiti, et Taiwan ei tegele piisavalt õunte kvaliteedi tagamisega, teatas The Times.

Kompartei impordikeeld on löök Taiwani põllumajandusele. Taiwan ekspordib 95 protsenti oma õuntest Hiinasse. Kuus kuud tagasi keelas kompartei ka Taiwani ananasside impordi.

Uut impordikeeldu õigustas ka kompartei ajalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin.

"Kui väinaülesed suhted on head, ostame Taiwanist ka puuvilju. Kui aga Taiwan käitub nagu USA sülekoer, siis miks me peaksime neilt problemaatilisi puuvilju ostma?" ütles Hu Xijin.

"Import peatati, et vältida taimehaiguste riske," väitsid Hiina tolliametnikud.

Taiwani president mõistis kompartei tegevuse hukka ja lubas õunakasvatajaid toetada.

"Eraldame 30 miljonit eurot, et aidata puuviljade kohalikku müüki ja laiendada nende müüki teistele välisturgudele," ütles Taiwani põllumajandusminister Chen Chi-chung.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.