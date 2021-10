Harri Tiido: Taiwani küsimusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Hiina Rahvavabariik ja Hiina Vabariik ehk Taiwan. Pinged on tõusnud ja eksperdid mõõdavad taas ameeriklaste ja hiinlaste sõjalisi võimekusi võimaliku konflikti puhuks, märgib Tiido.

Kui Leedu otsustas avada Vilniuses Taiwani kaubandusesinduse ja Hiina läks selle peale diplomaatilisse pöördesse, võis see mõneti kummaline tunduda. On ju Taiwanil kokku 74 riigis taolised esindused olemas, sealhulgas ka 18 Euroopa maas. Balti riike kaeti seni Riias asuvast esindusest ja ei olnud justkui üldse valus.

Pekingi raevu põhjus oli aga esinduse nimes. Kui muidu on need Taipei ehk nimeliselt Taiwani pealinna esindused, siis nüüd oli tegemist otseselt Taiwani nimetusega. See lõhnas Hiina jaoks "ühtse Hiina" poliitika eiramise järele.

Sümbolid on poliitikas ja diplomaatias pahatihti väga suure tähendusega. USA-l on Taipeis asutus nimega "Ameerika Instituut Taiwanil" ja selles töötavad USA diplomaadid ning see täidab ka diplomaatilisi funktsioone. Kuid esiteks, vormiliselt on tegemist eraorganisatsiooniga, kuigi rahastus on riiklik. Ja teiseks, mis on lubatud Jupiterile, ei ole teps mitte lubatud härjale, nagu klassikast on teada.

Loo taustal on mitu trendi. Esiteks on Taiwani praegune valitsus aktiveerinud püüdlusi saada ametlik tunnustus ÜRO liikmena. Seni läheb asi neil kiduralt ja neid on toetanud vaid käputäis miniriike. Kuid Peking näeb kõiki taolisi protsesse läbi suurendusklaasi.

Teiseks on Hiina enese poliitika muutunud viimasel ajal järjest agressiivsemaks. Öeldes "Hiina" peab tegelikult tegema täpsustuse, et jutt on mandri-Hiinast, kus paikneb Hiina Rahvavabariik. Taiwan on samuti Hiina, täpsemalt Hiina Vabariik.

Aastal 2049 saab täis sada aastat rahvavabariigi sünnist ja selle praegune juhtkond on täis otsustavust selleks ajaks kaks Hiinat kokku panna. Mandri-Hiina 2004. aasta seadus näeb küll ette Hiina rahumeelse taasühendamise, kuid ei välista vajadusel sõjalise jõu kasutamist.

Ka Taiwan räägib rahumeelsest taasliitumisest, kuid selles küsimuses on praegune valitsus rohkem iseseisvusmeelne, kui Pekingile meeldiks. Lisaks kiirelt kasvanud pinged Hiina ja USA vahel, Euroopa Liidu kinnitus, et liikmesriigid kavatsevad jätkata suhtlemist Taiwaniga ning veel ka USA, Suurbritannia ja Austraalia ühendus AUKUS, mille tõttu Canberra võttis plaaniks soetada tuumaallveelaevad USA-lt.

Laiemat regionaalset sõjalist ja julgeolekualast pilti vaadates on austraallaste võimalik tulevane tuumaallveelaevastik Pekingile kindlasti pinnuks silmas.

Ehk pinged on tõusnud ja eksperdid mõõdavad taas ameeriklaste ja hiinlaste sõjalisi võimekusi võimaliku konflikti puhuks. Taiwanil enesel sõjaks mandri-Hiinaga kuigivõrd jõudu ei jätku ja kogu lootus on välisel abil, eelkõige USA-l. Kuigi ka Jaapan on teatanud, et konflikti korral ei pruugi nad kõrvalseisjaks jääda.

Taiwan paikneb nimelt Hiina mandriosale ohtlikult lähedal, kuuludes niinimetatud esimesse saartevööndisse. Kui ta peaks minema Pekingi kontrolli alla, muutuks julgeolekuolukord Jaapani jaoks tunduvalt. Oma mõju oleks sellel ka USA-le, võttes arvesse Guami saare baasi paiknemist.

"Sõjalises plaanis on pinge vaikselt ülespoole kruvimas, andes tumeda tausta diplomaatiarindel toimuvale."

Suvaline sõjaline konflikt Taiwani pärast võib kasvada tuumakonfliktiks. Hiina on viimasel ajal meedia info põhjal hinnates aktiivselt rajanud tuumarakettide stardipaiku. Massiliselt on saadetud lahinglennukeid rikkuma Taiwani õhupiire. Ehk sõjalises plaanis on pinge vaikselt ülespoole kruvimas, andes tumeda tausta diplomaatiarindel toimuvale.

Võiks ju arvata, et kas tasub ühe saare pärast nii palju võimelda, no läheb Hiina kätte, mis siis sellest. Kuid lisaks võimalikule sõjalisele konfliktile, julgeolekuolukorra muutumisele regioonis ja Pekingi sõjakuse jätkuvale kasvule olukorras, kus teda ei pidurdata, on veel üks kaalukas põhjus Taiwani eraldiolekut toetada.

Uudistest on kindlasti paljudele silma torganud teated autotööstuse hädadest seoses arvutikiipide nappusega, sarnaseid muresid on väljendanud ka mobiiltelefonide ja arvutite tootjad ning muudki tööstusharud. Põhjuseks peamiselt koroonapandeemia käigus tekkinud tõrked tarneahelais.

Kiipe mainides jõuamegi väikese Taiwani suure kaaluni maailma majanduses. Nimelt paikneb Taiwanil maailma kiibitööstuse tipptehnoloogia. Taiwani firma TSMC annab koos filiaalidega eri riikides kokku umbes 50 protsenti maailma pooljuhtide toodangust. Tema klientideks on näiteks Apple, Qualcomm, Nvidia ja muudki selle ala gigandid.

Mis veelgi tähtsam, TSMC ja Lõuna-Korea Samsung annavad umbes 90 protsenti maailma kiipide tipptoodangust, olles ainsad, kes suudavad toota kiipe mõõdus viis nanomeetrit.

Tuleval aastal on neil aga kavas minna juba kolmenanomeetriste kiipide tootmisele. Võrdluseks, et inimese juuksekarva läbimõõt on keskmiselt 100 000 nanomeetrit. Ja Taiwani firma kavatseb järgmisel kolmel aastal eraldada 100 miljardit dollarit tehnoloogia arendamiseks. Arvud on seega astronoomilised nii väiksuse kui ka suuruse osas.

Hiina püüab kõigiti oma kiibitootmist arendada, sest ka nende elektroonika- ja autotööstus tugineb tipptehnoloogiliste toodete kasutamisel. Peking on võtnud eesmärgiks ka selles vallas saavutada isevarustatus, kuid nende saavutused on veel aastate kaugusel Taiwani tasemest. Seni suudetakse Mandri-Hiinas toota kiipe mõõduga 28 nanomeetrit ehk üle viie korra kopsakamas skaalas kui Taiwani tooted.

See kõik tähendab, et kui Peking peaks Taiwani saare ja seega sealse tootmise oma kontrolli alla saama, oleks kaks ohtlikku võimalust. Esimene oleks võimaliku sõjalise konflikti puhul tootmise katkemine Taiwanil koos selle järelmitega maailma tipptehnoloogilise tööstuse jaoks. Ja see läheks ilmselt maksma sadu miljardeid, kui mitte rohkem.

Kui aga tootmine taaskäivitataks juba Pekingi kontrolli all, annaks see Hiinale vähemalt mõneks ajaks võimaluse hakata dikteerima muule maailmale tingimusi tarnete lubamise ja keelamise kaudu.

Praegu on lääneriikides üldiselt kujunemas Hiina-kriitiline ühisrinne, kuid kaldun arvama, et Pekingi nn hundisõdalaste poliitikale see vaevalt et pidurit suudab panna. Aga mine tea, proovima peab.

