Xi: Hiina ja Taiwani taasühinemine tuleb

Hiina president Xi Jinping ütles laupäeval, et "rahumeelne taasühinemine" Taiwaniga peab tulema ja saab võimalikuks, kuid hoidus otseselt jõuga ähvardamisest. Kommunistliku riigi juhi sõnavõtt järgnes suure arvu Hiina sõjalennukite sisenemisele Taiwani kaitsetsooni nädal tagasi, mis suurendas rahvusvahelise üldsuse muret võimaliku sõja puhkemise pärast.

"Rahvusliku taasühinemise teostamine rahumeelsete vahenditega teenib rahva kui terviku huve, sealhulgas meie vendade huve Taiwanil," ütles Xi Hiina keisririigile lõpu teinud ja Hiina Vabariigi loomisele viinud Xinhai revolutsiooni 110. aastapäeval.

"Taiwani separatism on kodumaa taasühinemise suurim takistus ja tõsine varjatud oht," hoiatas Xi.

Neid sõnu lausudes oli lava kohal, kus Xi esines, 1911. aasta revolutsioonijuhi ja kaasaegse Hiina rajaja Sun Yatseni hiigelportree.

Sun Yatseni rajatud Hiina Vabariigi nime kannab praegu Taiwan, kuhu lüüa saanud Hiina rahvuslased pagesid pärast seda, kui Mao Zedongi juhitud kommunistid võitsid 1949. aastal kodusõja ja rajasid Hiina Rahvavabariigi.

Xi hoiatas ühtaegu välisjõudude sekkumise eest Taiwanil. Pentagon on kinnitanud, et USA eriväelased on juba kuid tegelenud Taiwani sõjaväelaste väljaõpetamisega.

Peking on survet Taiwanile tugevdanud alates 2016. aastast, mil seal võitis presidendivalimised saart iseseisvunuks pidav Tsai Ing-wen.

Ka Tsail on pühapäeval kavas pidada kõne 1911. aasta revolutsiooni aastapäeva puhul.

Taiwani kaitseminister ütles pärast 150 lennuki tungimist Taiwani kaitsetsooni, et pinged Hiinaga on nelja aastakümne suurimad.

Vaatamata Hiina hoiatustele läbis eelmisel nädalal Taiwani väina Briti sõjalaev ning äsja käis Prantsuse senati kõrge delegatsioon Taiwanil visiidil.