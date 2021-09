Suure Hiina kinnisvarafirma raskused viisid aktsiaturud langusesse

Evergrande aktsia hind Hongkongi börsil on langenud 2010. aasta hinnatasemele.

Evergrande on maailmas enim võlgu olev kinnisvaraarendaja. Evergrande'i võlakohustused ulatuvad 300 miljardi dollarini. Tegemist on Hiina ühe suurima kinnisvarafirmaga.

Mure Hiina kinnisvarasektori pärast saatis Hiina börsiindeksid suurde langusesse. Hang Sengi kinnisvaraindeks langes madalaimale tasemele alates 2016. aastast.

"Evergrande'i puhul on murettekitavaid eripärasid. Kuid see on kooskõlas üldise narratiiviga. Suure ettevõtte potentsiaalne langus hoiatab, et Hiina ja maailmamajanduse taastumine võib veelgi aeglustuda," ütles investeerimisfirma CIBC Private Wealth juht David Donabedian.

Evegrande hoiatas hiljuti maksejõuetuse eest. Hiina kinnisvarasektori üldine olukord hirmutab investoreid terves maailmas, teatas Financial Times.

USA Wall Streeti aktsiaindeks S&P 500 langes pühapäeval 1,7 protsenti. Tegemist oli halvima kauplemispäevaga viimase nelja kuu jooksul. Esmaspäeval langes indeks veelgi 2,9 protsenti, kuid pärastlõunal taastas osa kahjumist, vahendas Financial Times.

Tehnoloogiaindeks Nasdaq langes esmaspäeval 2,2 protsenti.

Esmaspäeval langesid ka Euroopa aktsiaturud. Aktsiaindeks Stoxx 600 kukkus 1,7 protsenti.

"Evegrande on vaid jäämäe tipp. Hiina kinnisvaraarendajad on märkimisväärse surve all. Kompartei sunnib börsil noteeritud kinnisvarafirmasid langetama eluasemekulusid Mandri-Hiinas ja Hongkongis. Sellel on ahelmõju, mis lõpuks mõjutab ka pankasid," ütles Hongkongi maaklerifirma Wealthy Securities juht Louis Tse.

Hiina suurima kindlustusfirma Ping Ani aktsia hind langes esmaspäeval koguni 8,4 protsenti.

Krediidireitinguagentuuri Standard & Poor direktori Ming Tani sõnul Evergrande'i likviidsuskriis tõenäoliselt Hiinas finantskriisi siiski ei tekita.

"Peamine risk Hiina finantssüsteemile oleks, kui ka teised kinnisvarafirmad satuvad raskustesse," ütles Ming.

Esmaspäeval langesid maailmas ka metallide hinnad.

Rauamaagi hind langes alla 100 dollari tonni kohta, see on viimase aasta madalaim hind. Investorid muretsevad, et Hiina kinnisvaraarendajate raskused mõjutavad riigis kogu ehitussektorit.