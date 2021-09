Eestis muutub piimatoodete säilimisaja märgistus

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul ollakse harjunud, et Eestis kasutatakse piimatoodetel säilimisaja märget "kõlblik kuni", kuigi pastöriseeritud piimatooted ei pruugi olla säilimisaja lõppedes kohe tervisele ohtlikud.

"Seetõttu oleme soovitanud sektoril hinnata võimalust asendada senine "kõlblik kuni" märge "parim enne" märgistusega. See viitab sõna-sõnalt sellele, et kuni säilimisaja kuupäevani on toit parimate omadustega ning kuupäeva möödumisel on toit veel mõnda aega piisavalt kvaliteetne ja ohutu, et seda süüa," sõnas Kruuse.

Märgistus muutub piimal ja piimatoodetel, nagu jogurt, hapukoor jms. Enne uuele märgistusele üleminekut peavad käitlejad hindama iga toote puhul toiduohutuse riske.

Toidukäitlejad vastutavad toidupakendil esitatava info eest ning peavad tagama toidu ohutuse ja kvaliteedi kogu säilimisaja vältel, rõhutas ministeerium.

Maaeluministri sõnul on piimatoodete säilimisaja märgistuse muutmise üks eesmärke vähendada toidu ära viskamist.

"Põhjamaades on pikka aega kasutatud pastöriseeritud piimatoodete puhul märgistust "parim enne". See on üks meede vähendamaks toidu raiskamist, samuti võimaldab see lihtsamalt piimatooteid abivajajatele annetada," lisas minister.

Eestis on viimase viie aasta jooksul toidujäätmete teke suurenenud ning kõige enam läheb toitu raisku just kodumajapidamistes. Kogu kodumajapidamistes raisku läinud toidust moodustavad piimatooted 13 protsenti.