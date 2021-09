Professor: piim võib kiiremini rikneda kehva hügieeniga külmkapis

Säilimistähtaja teadlikeks said Sauel elava Tammemäede pere lapsed tänu koolile, sest kolmandas klassis tehakse lastele pakendite lugemine selgeks.

"Meil tekkis kodus päris palju selle üle traagikat, sest loomulikult oli mul külmkapis piima, mis oli kaks päeva üle, kolm päeva üle ja täiesti kõlblik joomiseks. Ja kui hakkas tekkima see, et seda piima enam ei joodud, siis paratamatult olin mina sunnitud minema poodi ja võtma uue piima, aga kohvi peale me tegelikult tarbisime seda piima edasi," rääkis pereema Jaanika Käärst "Aktuaalsele kaamerale".

Tütar Tuuli sõnul jogurti puhul pole säilimisaeg nii oluline, aga piima puhul jälgib ta küll, kui kaua see kõlblik on. Järgmisel päeval ta tähtaja ületanud piima veel jooks, aga kui on päevi üle, siis enam mitte.

"Piimal on teine maitse, kui ma seda joon," põhjendas ta.

Valio teeb juba ettevalmistusi, et uuest aastat mõnel piimatootel asendada senise säilivusaja tähisena kirjas olnud "kõlblik kuni" pikemat tarbimist lubava "parim enne" kirjega nii nagu Soomes on aastaid tehtud. Selleks on vaja teha täiendavaid säilivuskatseid.

"Täna me võime küll öelda, et tuginedes oma kogemustele ja teadmistele, kõikide piimatoodete puhul sellest "kõlblik kuni" kuupäevast võib toodet veel päevi ja päevi edasi kasutada," rääkis Valio Eesti tootearendusjuht Nele Jõemaa.

Esimeste seas muutub hapendatud piimatoodete märgistus. Kas joogipiima ja rõõsa koore puhul võib see kõne alla tulla, selgub järgmise aasta lõpuks.

Maaülikooli toiduhügieeni professori Mati Roasto sõnul on Eesti piimatootmise hügieenitase jõudnud Põhjamaade tasemele, seetõttu on muudatus igati mõistlik.

"Kui need ohud üldse kaasnevad, siis natukene ma soovitan meie tarbijatel mõelda sellele, kui puhas meie külmkapp on. /.../ Siin ei ole vahet, kas "kõlblik kuni" või "parim enne" toode, kui me selle avame ja hoiame külmkapis, mille hügieenitasemed ei ole vastuvõetavad," selgitas Roasto.

Roasto soovitab ka üle vaadata koduse külmkapi temperatuuri, sest seni üldlevinud kuue-seitsme kraadi asemel võiks see olla kolm kraadi.

Järgmisel aastal ilmuvad ilmselt piimatoodetele peale märgised "Vaata, maitse ja nuusuta", aga seda ei tasu teha poes, vaid see on mõeldud ikka selleks, kui kodus külmkappi revideeritakse.