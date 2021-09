Euroopa valitsused plaanivad energiasektorit toetada miljardite eurodega

Euroopa Liidu energiaministrid kohtuvad sel nädalal, et arutada kasvavat gaasi hinda.

Valitsused kardavad, et kõrge gaasi hind ohustab Euroopa majanduse taastumist. Samuti kardavad valitsused, et ohtu satuvad kulukad ja ambitsioonikad roheenergia reformid.

Itaalia avalikustab sel nädalal mitme miljardi euro suuruse toetuspaketi kodumajapidamiste toetamiseks. Toetus võib ulatuda kuni 4,5 miljardi euroni, vahendas Financial Times.

Rooma juba on kulutanud miljard eurot, et vähendada riigis tarbijate elektri hinda. Itaalia impordib kaks kolmandiku oma energiavajadusest.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez lubas energiafirmade kasvavad kasumid suunata tarbijatele. Samuti langetatakse riigis elektriaktsiisi.

Prantsusmaa plaanib toetada kuut miljonit madala sissetulekuga leibkonda igaüht saja euroga. Suurbritannia plaanib aga hädas olevate väiksemate tarnijate kliendid suunata suuremate firmade juurde. Valitsus plaanib suurfirmasid toetada laenudega, väiksematel firmadel lastakse aga pankrotti minna.

"Inimesed ei jää ilma elektrita, kuid halvasti juhitud firmad ei pea ootama päästmist," ütles Suurbritannia energiaminister Kwasi Kwarteng.

Norra riiklik gaasifirma Equinor teatas esmaspäeval, et suurendab gaasitarneid Euroopasse. Norra on Venemaa järel Euroopa Liidu suurim maagaasiga varustaja.

"Me usume, et see samm on väga õigeaegne. Euroopa seisab silmitsi ebatavaliselt suure maagaasi puudusega," ütles Equinori energiajuht Helge Haugane.

Hispaania valitsus kutsus esmaspäeval Brüsselit üles tsentraliseerima maagaasi ostmist, et tasakaalustada müüjate turujõudu, teatas Financial Times.

Venemaa gaasimonopoli Gazprom juht Aleksei Miller hoiatas reedel, et gaasi hind võib veelgi tõusta. Euroopa energiafirmad leidsid, et kiireid lahendusi energiapuudusele pole.

"See ei ole ajutine vaid struktuurne probleem. Pakkumist ei saa vähendada ilma nõudluse vähenemiseta. Valitsuste ja aktivistide kasvav surve on teinud investeeringud gaasivarustuse parandamiseks väga keeruliseks," ütles Itaalia energiafirma Eni juht Claudio Descalzi.