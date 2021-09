IEA kutsus Venemaad üles suurendama gaasitarneid Euroopasse

Rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) kutsus teisipäeval Venemaad üles saatma Euroopasse rohkem gaasi. Tegemist on esimese suure rahvusvahelise agentuuriga, mis väidab, et Moskva piirab maagaasi tarneid Euroopasse.

"Kuigi Venemaa täidab oma pikaajalisi lepinguid Euroopa klientidega, siis Moskva tarnib Euroopasse vähem gaasi kui enne koroonaviiruse pandeemiat," teatas IEA.

Organisatsioon leidis samuti, et Venemaa saab vajadusel suurendada gaasitarneid Euroopasse.

Hulk Euroopa ametnikke süüdistab Venemaa gaasimonopoli Gazpromi, et firma piirab täiendavaid gaasitarneid Euroopasse.

Gazpromi juht Aleksei Miller ütles eelmisel nädalal, et ettevõte täidab oma tarnekohustusi ja on vajadusel valmis tootmist ka suurendama. Siiski hoiatas Miller, et gaasi hind võib sel aastal veelgi tõusta.

Venemaa soovib heakskiitu Nord Stream 2 gaasitoru käivitamiseks.

Kremli ametnikud väidavad, et Venemaa võib gaasimüüki suurendada, kui Saksamaa ja EL torujuhtme käivitamise heaks kiidavad. See lisab kahtlusi, et Venemaa piirab gaasitarneid Euroopasse sihilikult, teatas Financial Times.

IEA loodi 1970. aastatel, kui Euroopas puhkes Araabia riikide kehtestatud naftaembargo tõttu energiakriis. Organisatsiooni peakorter asub Pariisis.

IEA ei süüdistanud maagaasi hinnatõusus siiski ainult Venemaad. Organisatsioon leidis, et hinda tõstab ka Aasia riikide suur nõudlus veeldatud maagaasi järele.