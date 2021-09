Margus Kaasik: gaasihinnad on rekordiliselt tõusnud ja tõus võib jätkuda

Kõrged gaasihinnad põhjustavad teatud määral tarbijate nõudluse vähenemist, kuid see ei ole veel suutnud hinnatõusule piiri seada. Seega peame arvestama, et lähema poole aasta jooksul võib gaasi hind veel tõusta, kirjutab Margus Kaasik.

Maagaasi keskmine maailmaturu hind on aastaga kasvanud ligi kuus korda, täpsemalt 488 protsenti. Lisaks läbi aegade rekordilisele tõusule on hinnad näidanud ka erakordset volatiilsust, eriti septembris, mil hinnad on ühe päeva jooksul kõikunud 10 euro/MWh vahemikus ja jõudnud kõrgeima tasemeni - üle 86 euro/MWh. Gaasihinnad on kerkinud kõrgemale kui nafta hind MWh kohta.

Peale möödunud külma talve, millele järgnes külm kevad, jäid gaasimahutid Euroopas madalale tasemele. Selles poleks iseenesest midagi ületamatut, kuid läbi suve on puudujäägile kaasa aidanud mitmed tegurid Aasias: üldine majanduskasv, üleminek vähem saastavatele kütustele ja kliimaseadmete aktiivne kasutus on põhjustanud suure gaasinõudluse ja seega kõrged hinnad, mis meelitab veeldatud maagaasi Euroopa asemel Aasiasse. Euroopa gaasihindadel pole muud võimalust kui sammu pidada.

Kuigi Venemaa kui Euroopa peamise gaasitarnija tootmismahud on 2021. aastal eelmise aastaga võrreldes umbes 12 protsenti suuremad, piirab Venemaa tarnet Euroopasse, mis ei ole võimaldanud varusid vajalikul määral täiendada.

Gaasieksporti piiratakse mitmel põhjusel.

Esmane põhjus on atraktiivsemad veeldatud maagaasi hinnad Aasias, mis meelitavad ligi lisatoodangut.

Teiseks olid Venemaa enda varud pärast eelmist talve väga madalad ja esmatähtsaks peetakse oma kodumaiste varude taastamist.

Kolmandaks on Venemaa rõhutanud Nord Stream 2 gaasitoru käivitamise olulisust, et sealtkaudu Euroopasse tarnet suurendada. Kuid eelmainitud kõrged hinnad Aasias ja madalad varud Venemaal piiravad gaasivoogu Euroopasse tõenäoliselt ka siis kui Nord Stream 2 tegevusloa saab.

Kõrged gaasihinnad on hakanud tehaseseisakute tõttu majandust mõjutama. Näiteks on mõned suured ammoniaagitootjad oma tootmist juba vähendanud ning kui ka teised tootjad järgivad eeskuju, võib ainuüksi ammoniaagitootmise vähenemine tuua kaasa maagaasi vajaduse languse umbes 3,5 protsenti.

On selge, et kõrged gaasihinnad põhjustavad teatud määral tarbijate nõudluse vähenemist, kuid see ei ole veel suutnud hinnatõusule piiri seada. Seega peame arvestama, et lähema poole aasta jooksul võib gaasi hind veel tõusta.

Praegu ennustavad tulevikutehingute hinnad maagaasi odavnemist järgmisel suvel ja loodetavasti nii ka läheb. Nii teenusepakkujad kui kliendid on huvitatud turu rahunemisest ja ootavad stabiilsust.