Luman: ettevõtete kõrged elektriarved jõuavad lõpuks tarbijahindadesse

Luman rääkis, et viimasel ajal rekordeid purustav elektri hind tähendab sarnaselt kodumajapidamistele ka ettevõtjaile nimetamisväärset täiendavat kulu. Ettevõtete elektrihinna tõusu maksab aga lõpuks kinni tarbija.

"Ja mis siin salata, päeva lõpuks finišeerub see kõik tarbijahindades. Jah, loomulikult mitte kohe, sest on tarnelepingud, on hinnad paigas, see võtab mingi aja. Igal juhul lõpuks maksab selle kinni tarbija," lisas Luman.

Poliitikute jutt, et kõrgema elektrihinna peaks kodutarbijate eest kinni maksma suurkorporatsioonid, on Lumani hinnangul pooltõde.

"Üheski suurkorporatsioonis ei ole selliseid kasumimarginaale, et energiahindade kahe- ja kolmekordset tõusu sama hinnastamise juures kinni maksta," tõdes ettevõtja.

Lumani sõnul ei ole praegu ühtki märki, mis viitaks sellele, et energia hinnad Euroopas talvel langema hakkaksid.

Kõrge elektrihinna juures on Lumani hinnangul oht, et see võib negatiivselt mõjutada Eesti ja Euroopa ettevõtete konkurentsiolukorda, kuid see veel päevakorras pole.

"Vaieldamatult see oht on olemas. Õnneks sellele ohule töötab täna vastu praegu maailmas juhtunu ehk tarneahelad on katkenud, kaubad ei liigu, sõltumata hinnast te ei saa elektronkiipe, seda, teist ja kolmandat kätte. See tähendab seda, et nende töökohtade Euroopast või Ameerika Ühendriikidest või muudest läänemaailma riikidest äraviimine ilmselt ei ole siiski täna nii päevakajaline," selgitas ta.