Repsi kaitsja küsis lisaaega toimikuga tutvumiseks

Mailis Repsi kaitsjatelt on laekunud taotlus toimikuga tutvumise tähtaja pikendamiseks, ütles riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas. Prokuratuur otsustab taotluse rahuldamise nädala jooksul, lisas ta.

Prokuratuur ütles veel kaks nädalat tagasi, et tähtajaks taotlusi ei laekunud, mistõttu on prokuratuur tegemas ettevalmistusi Repsilt saadikupuutumatuse võtmiseks. Kui prokuratuur taotluse rahuldab, lükkub saadikupuutumatuse võtmise protsessi algus veel edasi.

Reps ise ütles kolmapäeval eetrisse jõudvale ETV saatele "Pealtnägija", et tema saadikupuutumatus tuleks loomulikult ära võtta, et kriminaalasi kohtusse jõuaks. Reps lisas, et hääli ta otsimas ei ole, et riigikogus tema saadikupuutumatuse hääletus läbi ei läheks.

Möödunud aasta sügisel selgus, et toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu enese pere huvides. Lisaks lasi ta oma sünnipäevapeo Mon Repos' restoranis kinni maksta maksumaksjal. Asi kulmineerus ministri tagasiastumise ning kriminaalasjaga, mis pole veel kohtusse jõudnud.

Eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Mailis Reps ei kandideeri. Reps on Keskerakonna liige alates 17. märtsist 1998.