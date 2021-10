Riigikogu hääletas Repsilt saadikupuutumatuse võtmise poolt

Õiguskantsleri ettepaneku poolt anda nõusolek riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks hääletas 56 riigikogu liiget. Vastu ja erapooletuid ei olnud. Saalis viibinud Keskerakonna fraktsiooni liikmed jätsid hääletamata.

Ülle Madise ütles riigikogu saalis, et saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda, et Reps on kuriteos süüdi. Samuti ei peata see tema volitusi riigikogu liikmena. "Riigikogu liikme volitused lõpevad siis, kui kohus otsustab ta süüdi mõista ja see otsus jõustub," sõnas Madise.

Möödunud aasta sügisel selgus, et toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps kasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu enese pere huvides. Lisaks lasi ta oma sünnipäevapeo Mon Repos' restoranis kinni maksta maksumaksjal. Asi kulmineerus ministri tagasiastumise ning kriminaalasjaga.

Riigikogu liikmele ei saa esitada süüdistust enne, kui temalt on võetud saadikupuutumatus. Prokuratuur saab menetlustoimingutega jätkata pärast seda, kui riigikogu on immuniteedi äravõtmise üle hääletanud ja selle kasuks otsustanud.

Kui immuniteet ära võetakse, saab koostada süüdistusakti ja esitada süüdistuse.

Intervjuus ETV saatele "Pealtnägija" tänavu septembris ütles Reps, et tema saadikupuutumatus tuleks loomulikult ära võtta, et kriminaalasi kohtusse jõuaks.