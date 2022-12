Kohus asus vaagima Kaja Kallase hagi Paul Kerese vastu

"Palusime Paul Keresel ebaõiged andmed enne kohtusse pöördumist ümber lükata, kuid ta keeldus sellest. Kohtus nõuame ebaõigete andmete ümberlükkamist, õigusvastase käitumise lõpetamist ja kahju hüvitamist," ütles Kallase esindaja, advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivapartner Ants Nõmper teisipäeval ERR-ile.

Nõmperi sõnul anti hagi sisse täpselt aasta tagasi 13. detsembril 2021. "Hagi esitamise ajendiks oli Paul Kerese poolt Kuku raadio saates "Sihik" 30. novembril 2021 avaldatu, nagu oleks peaminister Kaja Kallas sarnaselt Mailis Repsiga pidanud oma sünnipäevapidu riigi kulu. See on fakt, et peaminister Kallas ei ole pidanud sünnipäevapidu riigi kulul," ütles Nõmper.

Keres rääkis Kuku raadiole, kui tal paluti kommenteerida Repsi väidetavalt riigi raha eest peetud sünnipäevapidu restoranis Mon Repos: "See ei olnud tema sünnipäev, see ei olnud tema sünnipäevapidu. Oma sünnipäevapidu pidas Mailis Reps oma sõprade ja heade tuttavatega kodus eraldi. See oli ju esinduskogunemine koos poliitiliste koostööpartneritega. Samasuguse niinimetatud sünnipäevapeo pidas ju sellel aastal meie peaminister, 17. juunil oli vist, kui meie peaministril on sünnipäev – ma võin selle kuupäevaga eksida, aga kuskil sealkandis see on – ja täpselt sellel päeval laekusid siis kutsed kõikidele valitsuse liikmetele ja lähematele koostööpartneritele, sama moodi riigi kulul."

Peaministri büroo juhataja Gerrit Mäesalu ütles seda kommenteerides Delfile, et 17. juuni õhtusöögil puudus seos Kallase sünnipäevaga, mis on 18. juunil ja mida ta tähistas oma lähedastega. "17. juunil toimus peale neljapäevast valitsuse istungit selle valitsuse esimene ühine õhtusöök. Ideaalis oleks see toimunud juba valitsuse ametisse asumise järel, aga koroonaviiruse leviku tõttu ei olnud selle korraldamine varem võimalik," selgitas ta eelmisel aasta Delfile.

Kaja Kallase esimene valitsus, mille moodustasid Reformierakond ja Keskerakond, astus ametisse 26. jaanuaril 2021 ja see lõpetas tegevuse 18. juunil 2022, kui Kallas moodustas uue koalitsiooni Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Maakohtu istung Kallase hagi arutamiseks algas teisipäeva pärastlõunal.

"Kuigi kostja vaidleb hagile vastu, siis usume, et kohus hagi rahuldab. Kohus teeb ilmselt lahendi uue aasta alguses," märkis Nõmper.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul ei ole tal võimalik öelda, millal kohus otsuse võiks teha.