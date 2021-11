Paul Keres: Mailis Reps end kindlasti süüdi ei tunnista

Kerese kinnitusel Reps end omastamises kindlasti süüdi ei tunnista. "Ei, kindlasti ei tunnista, seal on nii palju erinevaid asju kokku pandud: erinevad pisikesed arved ja suhteliselt pisikesed asjad, mille puhul prokuratuur väidab, et Mailis Reps on kavakindlalt tegutsenud eesmärgiga, viia ministeerium eksitusse, et talle hüvitaks mingi kulu. Aga seda eksitusse viimise momenti on seal iseenesest täiesti võimatu tõendada. Tunnistaja kinnitab, et ta pole arvega üldiselt tegelenudki. Süüdistuses on mitmeid selliseid väga imelikke ja märkimisväärseid vastuolusid," selgitas Keres.

"Paraku meie näeme päris selgelt seda, et prokuratuur ei ole olnud antud juhul kuigi objektiivne. Mitmetest aspektidest paistab välja prokuratuuri kallutatus Mailis Repsile ebasoodsas suunas. See ei ole vandenõuteooria," märkis Keres.

Tema sõnul piisab sellest, kui vaadata paari aasta taguseid Facebooki postitusi, mida seal prokuratuuri kõrged esindajad Keskerakonnast ja nende liikmetest arvavad.

"Mailis Reps on pandud päris kahetsusväärsesse olukorda. Omaette teema, mille üle tasub ühiskonnas arutleda, on see, et igal inimesel on õigus vaikida, kui toimub tema eeluurimine. Ka kohtus on tal õigus vaikida. Aga millegipärast paistab nii, et Eesti poliitikutele seda õigust ei anta. Ehkki neil seaduse järgi on kriminaalmenetluses vaikimisõigus olemas, siis oma töös ei saa nad mööda saata ühtegi päeva, ilma et selle kohtuasja kohta neilt midagi uuritaks. See muidugi raskendab võimalusi efektiivse kaitse rakendamisel," nentis Keres.

"Ma väidan, et Mailis Reps ei ole üldse tekitanud kahju, see on hinnangu küsimus. Ilmselt on ta olnud üks paremaid haridusministreid, kes on Eesti haridusvaldkonda juhtinud. Seda kahju, mida talle ette heidetakse, ta kindlasti tekitanud ei ole ja kriminaalasi on ise ka püsti pandud selles mõttes väga suurte jõupingutustega, et on võetud 60-eurone asi ja siis 70-eurone asi ja siis 150-eurone asi, aga kõik need kulutused on täiesti erinevad. Need on toimunud kõik erinevatel aegadel ja erinevates olukordades," rääkis Keres.

"Prokuratuur on püüdnud nad kokku traageldada kriminaalasjaks just selle kaudu, et ta ütleb, et kõik need eraldiseisvad juhtumid on kantud ühest ja samast tahtlusest. Seetõttu ongi neil õnnestunud teha see asi kriminaalasjaks, muidu need oleksid väärteoasjad," ütles Keres.

Esmaspäeval esitas riigiprokuratuur Mailis Repsile süüdistuse omastamises ja kelmuses. Süüdistuse kohaselt kulutas Reps ministeeriumi raha isiklikuks tarbeks ligikaudu 7500 eurot.