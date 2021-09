Minsk näeb migrantide voolus Valgevenest Euroopasse süüdlasena Euroopat

Valgevene piirivalvekomitee jagab veriseid kaadreid piiriületajatest, tõestamaks Poola piirivalvurite ebainimlikku käitumist illegaalselt piiri ületavate inimeste suhtes. Valgevene piirivalvurid ei näe praeguses olukorras midagi uut.

"Valgevene on maailmamastaabis illegaalse migratsiooni transiitriik. Regioonidest, kus sotsiaalmajanduslik olukord on väga raske, põgenevad inimesed varjupaika otsides perekondade kaupa," rääkis Valgevene piirivalvekomitee esindaja polkovnik Anton Bõtškovski ERR-ile.

Minski kesklinnas hotelli "Planeta" juures kohtas "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik mitmeid Iraagi kodanikke. Nädalane reisipakett Valgevenesse maksab Iraagis 1000 dollarit pluss viisa.

Turist Hussain rääkis, et Valgevenesse saabudes saab viisa osta lennujaamast.

Teise turisti Muhammedi sõnul on Minskis palju vaadata. "Kaubanduskeskus, ilus loodus. Iraaklased nii ilusat loodust pole näinud. Vaesed iraaklased, kellel ei ole raha ja kes pole kunagi nii ilusat loodust näinud, tahaksid nad meeleldi siia jääda, kui nad siia satuksid," rääkis ta.

Kõik Iraagist riiki saabunud kodumaale naasta ei plaani. "Mina tagasi ei lähe! Minu isa jäi jäljetult kadunuks 2007. aastal. Ma ei tea, kus ta on või mis temaga juhtus. Ma ei tea, on ta elus või mitte. Ma ise sain haavata protestide ajal. Meil ei ole Iraagilt mitte midagi vaja. Me tahame elada rahus. Me lahkusime sealt otsides rahulikku elu. Meil ei ole seal mitte midagi," rääkis Valgevenes viibiv Muhannad.

"Mitte ükski rahvas, olgu nad araablased, süürlased või liibanonlased, ei lahkuks oma kodumaalt ega läheks kuskile mujale, kui nad saaksid elada rahus oma kodudes," sõnas Muhannad.

"Me teame, et meie riiki külastab palju Iraagi turiste. Enamik neist just turismi eesmärgil," rääkis polkovnik Bõtškovski.

Vastutus olukorra eest piiril pannakse Minskis mitte Iraagi turistidele vaid Euroopale. "Kui teie, Euroopa Liit rahastasite kõiki programme, ei saanud mitte ükski migrant üle piiri. Praegu oleme sunnitud ressursse kokku hoidma ja loomulikult me vaatame läbi sõrmede. Jah, kaitske ise oma piire või taastage piiriäärse koostöö programmide rahastamine. Nii lihtne see ongi," ütles "Demokraatlike jõudude ümarlaua" esimees Juri Voskressenski.