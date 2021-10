Poola kutsus Valgevene diplomaadi selgitama tulistamist piiril

Poola välisministeerium kutsus reedel vaibale Valgevene esinduse asejuhi ning ütles, et kahe riigi piiril tulistasid Valgevene relvastatud ametiisikud Poola sõdureid.

Poola piirivalve kõneisik ütles, et intsident juhtus neljapäeval ning viga keegi ei saanud, sest tulistati ilmselt paukpadrunitega.

Valgevene eitas, et tema relvajõud oleksid tulistanud ning palus Poolal esitada tõendid.

"Meil on tõendeid, et lasud tulistati," ütles välisministeeriumi kõneisik Lukasz Jasina.

"Vajadusel antakse need tõendid üle Valgevene poolele ja loomulikult mitte vaid Valgevene poolele, vaid ka avalikkusele ja teistele riikidele," ütles ta ajakirjanikele.

Valgevene piirivalve kirjutas Telegrami-kanalis: "Valgevene piirivalvurid pole viimase 24 tunni jooksul kasutanud riigipiiril relvi."

Kuid Poola piirivalve kõneisik Anna Michalska ütles, et "Valgevene teenistuspatrull tulistas Poola armee sõdurite suunas, kes meiega koos piiril patrullivad".

"Selliseid provokatsioone on üha rohkem ja rohkem," lisas ta.

Tuhanded migrandid, peamiselt Lähis-Idast ja Aafrikast, on augustist alates püüdnud ületada Poola ja Valgevene vahelist piiri. Euroopa Liidu hinnangul on see Valgevene võimude sihilik kättemaks EL-i sanktsioonide eest.

Poola reageeris enneolematule migrantide saabumisele, saates tuhanded sõdurid piirile ning kehtestas seal erakorralise seisukorra ja ehitas okastraataia.