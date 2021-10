Saksa politsei pidas Poola piiril kinni sadu migrante

Saksa politsei teatas esmaspäeval, et pidas viimase kolme päeva jooksul Poola piiril kinni sadu migrante.

Euroopa Liidu hinnangul suunavad sisserändajaid ühendusse Valgevene võimud.

"Poolast üle piiri Saksamaale suunduvate Iraagi, Jeemeni või Süüriast pärit migrantide arv jõudis oktoobri esimestel päevadel tippu," teatas föderaalpolitsei.

Poola asesiseminister Maciej Wasik on kinnitanud, et riik kasutab oma piiri kaitseks kõiki seaduslikke vahendeid.

Poola on saatnud piirile tuhandeid sõdureid, ehitanud okastraataia ja kehtestanud piirialal kolmeks kuuks eriolukorra. Poola valitsusel on kavas muuta seadust, et piiriametlikel oleks lihtsam asüülitaotlusi eirata ja migrandid tagasi saata.

Euroopa Liit kahtlustab, et Valgevene korraldab Poola ning Leetu ja Lätti suunduvat rändevoogu, üritades sellega EL-i sanktsioonide eest kätte maksta.