Poola siseminister taotleb eriolukorra pikendamist Valgevene piiril

Erakorralised meetmed migrantide vooluga toime tulemiseks kehtestati varem sel kuul. Need keelavad kõigil mittekohalikel, sealhulgas ajakirjanikel ja heategevusühenduste töötajatel mineku piiri lähedale.

"Ma soovitan valitsusele eriolukorra pikendamist Poola-Valgevene piiril," ütles Kaminski pressikonverentsil.

Ta hoiatas, et kinnivõetud migrantide seas leiti kümnete puhul tõendeid äärmuslusest, sealhulgas sidemeid Talibani ja ISIS-ega.

Mõned mingrandid olid ka elanud Venemaal.

Siseministeeriumi andmetel on takistatud kokku 8200 inimesel ebaseaduslikult Poola-Valgevene piiri ületada ning 1200 seda teinut on kinni võetud.

Vabaühendused on hoiatanud humanitaarkriisi eest, kuna õhutemperatuur on hakanud langema. Nad on palunud luba anda migrantidele meditsiiniabi.

Samuti on nad süüdistanud valitsust migrantide tagasisurumise poliitikas, takistades neil esitada asüülitaotlusi ning sundides neid tagasi üle piiri Valgevenesse.

Viimase kahe kuu jooksul on Euroopa Liidu idapiiril Valgevenega surnud kuus migranti.

EL süüdistab Valgevenet migrantide voolu tahtlikus korraldamises kättemaksuks sanktsioonide eest.