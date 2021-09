Riik plaanib enamiku laboreid liita

Riiklikud laborid uurivad suplusvee kvaliteeti, otsivad listeeriabakterit, analüüsivad ravimite koostist ja pinnase tihedust. Need näited on vaid killuke töös, mida iga päev teeb üle 550 inimese.

Aga ainult inimestest ei piisa, tarvis on ka kallist tehnikat. "Meil on laborites seadmed amortiseerunud. Viimased suuremad laborite sisseseaded on ostetud Euroopa Liiduga liitumise hetkel," rääkis rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Ülle Harak.

Riigi laborite eelarve on kokku umbes 21 miljonit eurot. Lähiaastate investeeringuvajadus on umbes 15 miljonit eurot.

"Ja neid vajadusi oleme me edastanud ka rahandusministeeriumile iga-aastaselt," ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk. "Aga kui me vaatame riigi finantsvõimalusi praegusel ajahetkel, siis need investeeringud on saanud väga väikesel määral, kui mitte üldse rahastust," tõdes Kuusk.

Juba 2017. aastal tellis rahandusministeerium uuringu, et hinnata, kuidas laborite tööd optimeerida. Toona ilmnes, et mitu laborit teeb sarnaseid analüüse sarnase aparatuuriga ja siin-seal võiks dubleerimist vähem olla.

Tänavu juunis tutvustati valitsusele uut analüüsi, mis pakkus kolm valikut. Esimene võimalus oleks ühendada laborite tugiteenused, näiteks riigihangete korraldamine. Teine variant oleks laboriteenused valdkondade kaupa süstematiseerida. Aga valitsusele meeldis kõige enam kolmas ja pisut jõulisem lahendus.

"Ja viimasel nõupidamisel saigi maaeluminister ülesande esitada analüüs lähtuvalt sellest, et millalgi lähitulevikus saaks riigis olema üks ühtne laborasutus, mis osutab teenust kogu riigis ja loomulikult sellega seotud sarnast teenust vajavale erasektorile," ütles Kuusk.

Tõenäoline on viie labori ühendamine

Päris kõiki laboreid sinna ringi ilmselt ei kaasata. Ülle Harak märkis, et teede tehnokeskuse labor on end turul kindlustanud ja teenib riigiettevõttena ka väikseid dividende. Kohtuekspertiisi instituudi labor on jälle üsna spetsiifiline, rääkis Hendrik Kuusk.

"Aga loomulikult kohtuekspertiisi instituudil on pakkuda väga palju teenuseid, mis võiksid huvi pakkuda praegu juba eksisteerivatele teistele laboritele või ka tulevikus sellele teoreetilisele ühele laboriasutusele," selgitas Kuusk.

Lõpliku nimekirja peaks maaeluminister valitsuse ette viima novembris. Praegu kaalutakse pigem keskkonnauuringute keskuse, põllumajandusuuringute keskuse, veterinaar- ja toidulaboratooriumi ning terviseameti ja ravimiameti laborite ühendamisest.

Laborite nõukogu ja maaeluministeerium peavad veel nõu ka selle üle, missugune võiks olla uue asutuse juriidiline vorm. Oma häid ja nõrgemaid külgi on nii riigiasutusel, ettevõttel kui sihtasutusel.

Ühtlasi tuleb kokku panna ühendasutuse finantsplaan. Hendrik Kuusk märkis, et laborid peavad osutama ka niisuguseid teenuseid, mis ennast rahaliselt ära ei tasu.

"Labor peab omama aparatuuri, tal peab olema koolitatud kaader, meetodid peavad olema akrediteeritud, valideeritud, aga nii-öelda rahuajal need laboriseadmed ei anna kasumit," selgitas Kuusk ja tõi näiteks võimekuse erinevaid haigustekitajaid määrata.

Niisiis tuleb finantsplaanis arvestada sellega, et arendataks ka selliseid valdkondi, mis laborile raha sisse ei too. Teiste sõnadega, labor vajab püsirahastust ka pärast seda, kui investeeringud on tehtud.

"Ja mis on väga oluline, kui selline ühendasutus olema saab, siis peab ta olema tegev ja aktiivne ka teadusvaldkonnas, mida täna meie laborid väga paljud juba on," kiitis Kuusk.

Tartusse kerkib uus laborihoone

Millal laborid ühise juriidilise katuse saavad, pole veel kindel. Ka füüsiliselt ei tõsteta üle Eesti paiknevaid laboreid kohe kokku.

"Eks see ideaalis muidugi oleks hea, kui kõik saaks ühe katuse alla, aga see on kindlasti veel väga pikk tee käia, et selline kogu riigi laborite ühismaja tekiks. Aga Tartus on tõesti see mõte ka olnud," rääkis Ülle Harak.

Hendrik Kuusk selgitas, et Tartus töötavad väga kitsastes tingimustes nii terviseameti labor kui veterinaar- ja toidulaboratoorium. Niisiis toimetab riigi kinnisvara aktsiaselts mõttega rajada nende kahe või ka rohkemate laborite jaoks ühine Tartu laborihoone.

"Praegu juba RKAS töötab välja erinevaid eskiisprojekte," rääkis Kuusk. "Mina olen näinud kolme-nelja varianti alates sellest, et kaks laborit liita kuni selleni, et on võimalik ka kuus liita. Lõplik variant otsustatakse selle järgi ära, kui palju on otstarbekas neid laboreid ühte majja paigutada."

RKAS on öelnud, et suudaks uue maja ehitada 2025. aastal. Ülle Harak loodab, et laborite juriidilise ühendamiseni jõutakse varem.

"Võib-olla meil on asutusi, kus me seda kokkuviimist saame teha kiiremini, kui 2025. aasta," pakkus Harak. "Ajakava võib olla ka pikem, et mõned liitmised tuleb teha etapiviisiliselt."