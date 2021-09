Alasepp: kriis näitab, et vaktsineerimise huvi väheneb ka tavaolukorras

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Heidi Alasepp ütles "Esimeses stuudios", et leige huvi koroonavaktsiini vastu tõi välja selle, et Eesti inimeste huvi ka muude vaktsiinide vastu on viimastel aastatel vähenenud.

Kolmapäeval kukkus tähtaeg, mil sotsiaalministeerium lootis, et Eesti saab vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikest. Praegu on vaktsineeritud neist 66 protsenti.

"Mul on hea meel, et täna on see 66 protsentigi," märkis Alasepp saates.

Ta rääkis, et Eestis on väga head vaktsiinid kättesaadavad, kuid inimestel on hirmud ja vaktsiinide kohta liiguvad ka müüdid. Ta usub, et kõhklejaid saab vaktsineerima, kui nendega otse rääkida.

Alasepa sõnul on Eestis üldiselt huvi vaktsineerimise vastu vähenenud.

"Ma olen ka seda enda jaoks mõelnud, miks meil niimoodi läheb. Võib-olla see kriis näitab meile kätte praegu selle olukorra, mis oli ka tavaolukorras, et Eestis immuniseerimine vähenes. Ja minul on väga kahju, et me natuke mingites protsessides ühiskonnana liigume natuke tahapoole," rääkis asekantsler.

"Kas see on meie teadlikkus, meie terviseharidus, miks me ei saa panustada iseendasse. Kas need on müüdid, hirmud. Ma ei oska öelda seda," kommenteeris ta võimalikke põhjuseid.

Alasepp ütles, et ideaalne oleks, kui Eestis oleks koroona vastu vaktsineeritud 80 protsenti täiskasvanuist. "Ma loodan, et see on järgmise aasta esimese kvartali teema," ütles ta.

Alasepa sõnul on ta loomas tervisesektorisse kriisijuhtimismeeskonda. "Uskuge mind, seda on tänaseks väga vaja," sõnas ta ja tõdes, et seda oli tõenäoliselt vaja juba varem.

"Tean ka seda, kuna töötasin pool aastat tagasi veel ise eksperdina terviseameti meditsiinijuhi staabis, siis tegelikult meditsiiniprotsessid olid väga hästi juhitud, ka tol ajal. Aga võib-olla praegu selle strateegilise juhtimise tasandil on vaja meil teha veidike korrektuure, teemasid läbi arutada. Just pikemas perspektiivis ka, et me tegelikult peame hakkama ka sellest kriisist välja tulema. Me peame looma tagasi normaalsemate protsesside, õigemini ka tööde lauale toomise. Me ei saa jätta muud elu seisma," rääkis ta.