Helme: riik peaks kärpima elektri ülekandetasusid

Helme sõnul räägib Pentus-Rosimannus endiselt 50 miljoni euro kärpmisest, mis ei ole tema hinnangul mõistlikult sisustatud. "Kui räägime struktuursetest uuendustest, siis protsendikärpe teooria on, et iga ministeerium leiab üles kõige vähem mõtteka kulukoha ja võtab sealt raha ära, aga praktikas ta ei ole kunagi niimoodi juhtunud. Tavaliselt leiab ministeerium üles avalikkusele kõige ärritavama kulukoha ja ütleb, et ei saa kärpida," ütles Helme.

"Eelarve sisu me näeme alles siis, kui see riigikogule üle antakse järgmisel nädalal. Mulle tundub, et selle eelarve võiks kokku võtta sõnadega: poliitiline kokkulepe oli, et keskerakond sai mõningates valdkondades palgatõusud ja ilmselt ka jätkuvad aktsiisialandused, mille valitsus ära tegi. Teisest küljest Reformierakond saab jätkata oma kärpejuttu," sõnas Helme.

Helme hinnangul pole inflatsiooni aeglustumise prognoosid tõenäolised. Inflatsiooni kiirenemise taga on tema sõnul üks osa koroonast taastuval majandusel, kuid peamiselt võib selles süüdistada raha- ja eelarvepoliitikat.

"Ma näen, et inflatsioon võib jõuda ka kahekohaliste arvudeni, see omakorda tähendab seda, et tekib väga tõsine palgasurve, ka erasektoris. Alguses on inflatsioon riikidele hea, rahakäive kiireneb, numbrid suurenevad, eelarvesse laekub muudkui raha juurde. Juba õige varsti hakkab see mõjuma vastupidiselt," sõnas Helme.

Helme sõnul on koroonakriisi järgne rahatrükk olnud eelmisest majanduskriisist oluliselt suurem. "Veelgi olulisem, seda pole suunatud mitte finantsinstitutsioonidesse, vaid seda on suunatud otse päris majandusse. Ta ongi andnud ka palju kiiremini palju järsema tulemuse. Meie ei kontrolli Euroopa Keskpanga rahapoliitikat ega teiste riikide eelarvepoliitikaid," lisas ta.

"Mida Eesti valitsus peaks tegema on siseriiklikud regulatsioonid, reguleeritavate hindade osas. Ma täiesti hämminguga vaatan seda, kuidas tänane valitsus pigistab oma silmad kinni elektrihinna tõusu ees. Propagandistlikult on pandud lauale, et nad lükkavad edasi aktsiisitõusu, mis on õige, aga väikese mõjuga samm. Energiahindade kasv annab selle tõuke, et järgmiseks kasvavad toidu, transpordi ja kodusooja hinnad. Selle hinna saab Eesti valitsus, kui tal on selgroogu otsustada, tuua allapoole ja see pidurdab kindlasti inflatsiooni," ütles Helme.

Helme sõnul börsil kauplemine ei tööta ja Eesti valitsus peaks kaaluma süsteemist loobumist. Tema sõnul tuleks lisaks aktsiisilangetusele kolmandiku võrra kärpida ka ülekandetasusid.

"Ülekandetasud on meil ju jätkuvalt reguleeritud hinnad ja ülekandetasude sees on Eleringi kasum, see on kusagil suurusjärgus 20-25 miljonit eurot, selle võrra saaks teha odavamaks. Eleringi erinevad väga mastaapsed investeerimisprojektid tuleks panna ootele, sest ka investeerimiskulud on ülekandetasude sees," rääkis Helme.