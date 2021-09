Rahvusvaheline Energiaagentuur: hinnatõusu põhjus pole rohepööre

"Oleks ebakorrektne ja ebaõiglane põhjendada kõrgeid energiahindasid üleminekuga puhtale energiale. See on vale," ütles Birol väljaande EurActiv.com teatel esmapäeval Euroopa Parlamendi energeetika ja keskkonnakomisjonide ühisistungil.

Gaasi- ja elektrihinnad on koroonapandeemiast taastuvate majandustega Euroopa riikides viimastel kuudel järsult kasvanud. Paljud poliitikud on hoiatanud, et energiaarvete suurenemine võib kaotada avalikkuse toetuse Euroopa Liidu kliimapoliitikale, kuna valijad peavad hinnatõusu põhjuseks rohepööret.

Biroli sõnul ei tohiks valitsused kõikuvate hindade ajal kaotada silmist oma sihti hoida globaalne soojenemine 1,5 Celsiuse kraadi piires, et vältida kliimamuutuse veelgi rängemaid tagajärgi.

IEA juht ütles, et energiahindasid on tõstnud näiteks väiksed gaasivarud ja tööstustes tekkinud ootamatud seisakud.

"Mõned suured tarnijad on tõrkunud saatmast sel raskel ajal täiendavalt gaasi Euroopasse ja mujale, ehkki neil oleks olnud võimalus näidata, et nad on usaldusväärsed partnerid," rääkis Birol europarlamendis, nimetamata ühtki konkreetset tarnijat.

IEA ütles eelmisel nädalal tehtud avalduses, et Venemaa võiks teha rohkem, et aidata leevendada Euroopas valitsevat gaasinappust.

"Kättesaadava info kohaselt täidab Venemaa oma pikaajalisi lepinguid Euroopa partneritega, kuid tema eksport Euroopaase on väiksem kui 2019. aastal. IEA usub, et Venemaa võiks teha rohkem, et suurendada gaasi kättesaadavust Euroopas ning tagada, et gaasihoidlad oleksid täidetud adekvaatse tasemeni arvestades lähenevat kütteperioodi. See oleks Venemaale ka võimalus näidata, et ta on Euroopa turul usaldusväärne tarnija," öeldakse IEA 21. septembril tehtud avalduses.

Rühm Euroopa Parlamendi saadikuid esitas septembris Euroopa Komisjonile üleskutse uurida Vene gaasimonopoli Gazprom rolli Euroopas järsult kasvanud gaasihindades, leides, et ettevõtte tegevuses võib näha turumanipulatsioone.