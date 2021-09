Galerii: osa taastatud nimeplaatidest jõudis tagasi Reopalu kalmistule

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts rääkis ERR-ile, et muinsuskaitseamet toetas Reopalu kalmistu ristide ennistustöid 12 500 euroga, millest jagus 52 nimeplaadi kordategemiseks. Valik tehti juhuslikkuse alusel.

Osaliselt kokku volditud ja murdumisjälgedega nimeplaadid taastati kunstiteoste restaureerimise ja konserveerimisega tegelevas ettevõttes KAR-Grupp, neljapäeval sai oma kohale tagasi 35 nimeplaati.

Muuseumi teadusjuhi andmeil ootab restaureerimist veel 150 plaati. Kõikide varastatud nimeplaatide kordategemiseks võib kuluda kuni 50 000 eurot.

Mülts lisas, et haudadelt maha kruvitud nimeplaatide ja laulusalmide õigete ristidega kokkuviimine on keeruline, sest Reopalu kalmistu on küll inventariseeritud, kuid pole täpseid märkmeid selle kohta, milline kalmu kaunistamise element millise risti juurde kuulub.

Kui Reopalu kalmistule maetud lahkunute omakseil on rüüstatud kalmude kohta fotosid, siis need palutakse saata hauatähiste tuvastamiseks Järvamaa muuseumisse.

Möödunud aasta lõpul rüüstas kohalik vasevargast pensionär Reopalu kalmistut, kiskudes ristidelt ära vasest nimesildid.

Tänavu mais nõustus 76-aastane Arvi Lugu kokkuleppemenetlusega, mille järgi on tema karistus kaks aastat vabaduskaotust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kahe aasta jooksul toime uut kuritegu.