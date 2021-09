Saksamaa valimiste üks peateema on kliimapoliitika

Saksamaa valimiste üheks peateemaks on kujunenud kliimapoliitika, mis on traditsiooniliselt olnud roheliste erakonna teema. Sellest hoolimata pole nende toetus isegi keskkonnakatastroofides kannatada saanud piirkondades kasvanud.

Saksamaa valimiste üks keskseid teemasid on kliimapoliitika. Iseäranis märgatavalt tõusis see esile pärast juulikuised üleujutusi, mille üheks põhjuseks peetakse kliimamuutusi. Katastroofis said eriti tugevalt kannatada Erfti ja Ahri jõe äärde jäänud asundused, kus suri vähemalt 184 inimest.

"Ärkasin üles ja kuulsin naabreid rääkimas, et tuleb võtta auto, pakkida asjad ning linnast lahkuda. Ma ei saanud veel aru, mis juhtunud oli. Nägin tänaval pruuni vedelikku ja mõne sekundi pärast sain aru, et see oli vesi," meenutas Erftstadti elanik Paul.

"Vesi tõusis juba katuseni ning pidime koos naisega selle peal pääsema. Aga kõik läks õnneks. Pärast kahteteist tundi tulid helikopterid ning tõstsid meid katuselt üles ja viisid meid ära," rääkis Dernau elanik Roland.

Kuid ootamatud vihmasajud ei pannud inimesi rohkem eelistama keskkonnateemade eest seisvat roheliste erakonda. Õigemini ei muutnud see eelistusi peaaegu üldse.

Pigem mõjutas katastroof hoopis valitsuses olevate poliitikute mainet, sest nad ei reageerinud piisavalt.

"Isegi esmaabitelgi saamine abistajate tarbeks selles mürgises keskkonnas võttis aega kaheksa päeva. Kaheksa päeva! See tegi mind kurjaks ja valisin nüüd erakonna, mille puhul ma loodan, et selle liikmed on ekstreemsetes olukordades kiired otsustajad," lausus Roland.