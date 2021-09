ERR Saksamaal: erakonnad peavad viimaseid kampaaniaüritusi Nordrhein-Westfalenis

Saksamaa erakonnad peavad enne pühapäevast valimispäeva veel viimaseid kampaaniaüritusi. Iseäranis suure tähelepanu all on Lääne-Saksamaal asuv Nordrhein-Westfaleni liidumaa.

Kõikide populaarsemate erakondade juhid sõidavad viimasteks kampaaniaüritusteks kokku riigi suurimale, Nordrhein-Westfaleni liidumaale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigi erakondade jaoks on oluline siin võitmine. Rusikareeglina võib öelda, et kui sa tahad võita üleriigiliselt, siis tuleb võita ka Nordrhein-Westfaleni liidumaa. Vähemasti siinne rahvahääletus," selgitas Lääne-Saksamaa ringhäälingu poliitikasaadete peatoimetaja Jochen Trum.

Nordrhein-Westfaleni liidumaal elab ligi veerand Saksamaa elanikkonnast ning seal toodetakse kuni kolmandik riigi energiast.

"Nordrhein-Westfaleni liidumaa sisaldab kõike, mis on Saksamaale iseloomulik. Selles on palju suuri linnu, aga ka olulised maapiirkonnad. Siin on tööstus - näiteks tootmine, kivisöe kaevandused, terase- ja autotööstus ning kõik muu. Kõik majandusharud, mille poolest Saksamaa on maailmas tuntud. Aga on ka maapiirkonnad. Ja seepärast ta ongi kogu riigi suhtes väga esinduslik," rääkis Trum.

Järgmine Saksamaa liidukantsler on suure tõenäosusega kas Kristlike-Demokraatide Armin Laschet või sotsiaaldemokraatide Olaf Scholz. Kuid järgmise koalitsiooni koosseisu otsustavad Vabade Demokraatide Christian Lindner ning roheliste Annalena Baerbock.

Neljapäeval pidasid erakondade juhid maha ka viimase valimisdebati, mis jõuvahekordi ei muutnud. Endiselt juhivad sotsiaaldemokraadid ja Olaf Scholz.

"Sotsiaaldemokraatliku Partei ja Olaf Scholzi tõus on palju seotud isikutega. Mitte erakondlike teemade, vaid isikutega. Scholz oskab näida riigimehelikuna. Inimesed tunnevad teda hästi tänu osalusele suures koalitsioonis, kus ta on rahandusminister," ütles ajalehe Handelsblatt poliitikareporter Daniel Klager.

Kristlike demokraatide esikandidaat Armin Laschet on küll Nordrhein-Westfaleni peaminister, kuid imagoloogilised probleemid ei ole muutnud seda tema trumbiks

"Armin Laschet ei paista väga riigimehelikuna. Teda võidakse tajuda veidi agressiivse ja ebaviisakana. Isegi siis, kui ta räägib kaamerate ees lastega. Seega on probleem pigem välisilmes," selgitas Klager.