India süüdistab Pakistani terrorismis ja koostöös Talibaniga

Modi pidas esimese kohtumise USA presidenti Joe Bideniga ning osales seejärel koos Austraalia ja Jaapani valitsusjuhtide Scott Morrisoni ja Yoshihide Sugaga nõndanimetatud Neliku tippkohtumisel.

Kõnelustel jagas Modi muret ekstremistlike elementide pärast Afganistanis pärast Talibani võimuletulekut eelmisel kuul, ütlesid India ametnikud.

India välisminister Harsh Vardhan Shringla ütles pärast Valges Majas toimunud kohtumist, et oli selge tunnetus vajaduse järele Pakistani rollil Afganistanis hoolikamalt silma peal hoida ja seda jälgida, sealhulgas terrorismiga seonduvalt.

Khan ütles ÜRO peaassambleel esinedes, et Taliban on lubanud järgida inimõigusi ja teha kaasav valitsus. Maailmas on Talibani üleminekuvalitsuse koosseis tekitanud laialdast pettumust.

"Peame tugevdama ja stabiliseerima praegust valitsust Afganistani rahva huvides," ütles Khan.

Khan pühendas suure osa oma kõnest Pakistani positsioonide kaitsmisele, kui see oli aastatel 1996–2001 Talibani režiimi peamine kaitsja.

Pakistani peaminister on samuti olnud USA 20 aastat kestnud Afganistani sõja kriitik. Oma kõnes ütles ta, et USA ebatäpsed droonirünnakud on kaasa aidanud äärmusluse levikule Pakistanis.

USA on süüdistanud Pakistani luureteenistusi koostöö jätkamises Talibaniga.

Biden pole Khaniga kohtunud, kuid USA välisminister Antony Blinken kohtus neljapäeval ÜRO-s oma Pakistani ametikaaslasega ja tänas abi eest USA kodanike Afganistanist tagasisaatmisel.

Khan sarjas oma kõnes ka hindutva ideoloogial põhinevat Modi juhitud "fašistlikku" režiimi Indias, mis on vallandanud vägivalla India 200 miljonilise moslemikogukonna vastu.

Modi ja tema Rahvuspartei (Bharatiya Janatha Party, BJP) juhtimisel on India kehtestanud karmi kontrolli moslemienamusega Kashmiris, kehtestanud moslemeid diskrimineeriva kodakondsusseaduse ning sütitanud usuvägivalda.

Kuigi India tavaliselt eirab Pakistani avaldusi, esines seekord riigi diplomaat ÜRO peaassambleel vastulausega.

"Kuuleme pidevalt, et Pakistan on terrorismi ohver. See on riik, kes on end tuletõrjujaks maskeerinud süütaja," ütles India ÜRO esinduse esimene sekretär Sneha Dubey, süüdistades Pakistani nii al-Qaedale peavarju andmises kui ka Osama bin Ladeni varjamises ja ülistamises.

India oli üks Afganistani läänemeelse valitsuse entusiastlikumaid toetajaid kuni selle langemiseni vahetult enne USA vägede lõplikku lahkumist pärast 20 aastat kestnud kohalolekut.