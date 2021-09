Suurbritannias tekitas kütusenappus tanklatesse pikad järjekorrad

Suurbritanniat on tabanud tõsine autokütusenappus, bensiinijaamades on pikad järjekorrad.

Kütusefirma BP oli sunnitud osa bensiinijaamu kütusenappuse tõttu sulgema, vahendas "Aktuaalne kaamera". Suurbritannia autoühingu teatel on kriis tingitud ajutistest tarneraskustest ning paanikaks ei ole põhjust.

Valitsuse kinnitusel põhjustas kriisi kütuseveokite juhtide puudus, mistõttu kaalutakse ajutise tööloa andmist kuni 5000 välismaalasest raskeveokijuhile.

Kütusekriis ka Mongoolias

Ka Mongooliat on tabanud ränk kütusekriis. Bensiinijaamades on tekkinud pikad järjekorrad, kaht populaarsemat bensiinimarki müüakse peamiselt talongide alusel, sularaha eest on saada väga väikesed kogused.

Peale ülemaailmse energiakriisi on Mongoolia kütusepuudus tingitud Venemaa kütusetarnijate venitamisest ja kütuserongide toppamisest Hiina raudteedel. Mongoolia hangib suurema osa autokütusest Venemaalt ja Hiinast.