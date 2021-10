Briti valitsus pikendas veokijuhtide viisaprogrammi

Suurbritannia valitsus pikendas erakorralist viisaprogrammi veokijuhtidele, et leevendada kütusenappust, mis on tabanud eriti rängalt Londonit ja Kagu-Inglismaad ega näita leevenemise märke.

Valitsus teatas reede õhtul, et ajutine viisaprogramm pea 5000 veokijuhi riiki meelitamiseks kestab 2022. aastal edasi, mitte ei lõppe tänavu jõuludel nagu algul plaaniti.

Läinud nädalal avalikustatud programmi lühike kestus pälvis laialdast kriitikat, kuivõrd seda ei peetud võõrtööliste ligimeelitamiseks küllaldaseks.

Valitsuse teatel saavad 300 kütuseveokijuhti tulla Ühendkuningriiki välismaalt otsekohe ning jääda märtsini. Veel 4700 toiduautojuhi viisat kestavad oktoobri lõpust veebruari lõpuni.

Viimastel kuudel on Suurbritannias toodete nappusest teatanud paljud firmad, nende seas kiirtoiduketid KFC, McDonald's ja Nando's. Tavapärasest tühjemad on olnud ka poeletid ning kardetakse, et puudus kestab jõuludeni.

Hoidmaks ära jõulukalkuni defitsiiti, on valitsus teatanud, et lubab oktoobri lõpust riiki 5500 linnufarmitöötajat, kes võivad jääda tööle aasta lõpuni.

Peaminister Boris Johnsoni Brexiti-meelne valitsus on proovinud tõrjuda väiteid, et veokijuhtide nappus on Euroopa Liidust lahkumise tagajärg, kuid Brexitiga lõppes Ühendkuningriigi jaoks kehtivuse bloki üks alustalasid – töötajate vaba liikumine.

Brexiti järel lahkus Ühendkuningriigist tuhandeid veokijuhte, kasvatades survet transpordisektorile, millel oli raskusi töötajate leidmisega juba varem.

Olukorda on raskendanud koroonaviiruse pandeemia, kuivõrd riigi ranged lukustusmeetmed tegid keerulisemaks uute veokijuhtide koolitamise. Samuti on pandeemia ajal hoogustunud veokijuhtide pensionile jäämine.

Briti sõjavägi läheb esmaspäevast appi bensiini vedama

Tanklates valitseva kütusenappuse leevendamiseks lähetatakse esmaspäevast appi ka 200 sõjaväelast, nende seas 100 autojuhti. Kartused kütuseveokijuhtide puuduse pärast on toonud kaasa paanikaostmise, teatas valitsus reedel.

"Pea 200 sõjaväelast, kellest 100 on autojuhid, lähetatakse esmaspäeval ajutiselt appi osana valitsuse laiemast tegevuskavast, mille eesmärgiks on vähendada veelgi survet bensiinijaamadele ja leida lahendus raskeveokite juhtide nappusele," seisab valitsuse pressiteates.

Autojuhid seisid nädala algul Briti tanklates närviliselt tohututes järjekordades. Valitsuse sõnul on kriisi taga kütuseveokijuhtide puudus ja enneolematu nõudlus.

Nõudlus kütuse järele on nädala jooksul küll stabiliseerunud ja tanklad tasapisi uuesti tagavara soetanud, kuid mõnes riigi osas valitseb endiselt suur bensiininappus.

"Tänu tööstuse viimase nädala tohututele jõupingutustele näeme märke, et olukord tanklates on vaikselt paranemas," ütles ettevõtlusminister Kwasi Kwarteng.

"Oluline on rõhutada, et Ühendkuningriigis ei ole riiklikku kütusepuudust ja inimesed peaksid jätkama kütuse ostmist nagu tavaliselt. Mida kiiremini naaseme oma tavapäraste ostuharjumuste juurde, seda kiiremini saame normaalsusse naasta," lisas ta.

Sõjaväeautojuhid pandi nädala alguses ooterežiimile ning on sestsaadik saanud eriväljaõpet.

Valitsus on juba teinud kannapöörde Brexiti-järgses rangemas sisserändepoliitikas, pakkudes välismaistele autojuhtidele lühiajalist viisavabadust, et aidata puudujääki korvata.

Kütuseoperaatorid, sealhulgas Shell, BP ja Esso märkisid, et Ühendkuningriigi rafineerimistehastes on kütust palju ja eeldasid, et nõudlus normaliseerub peagi.

Kuid pärast nädalaid järjekordades seismist ei saa autojuhid paljudes riigi osades endiselt kütust osta, mis on tekitanud muret mõju pärast majandusele laiemalt.

Kriitikud süüdistavad valitsuse tegevusetust kütuseveokijuhtide nappusega tegelemisel pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist ja pandeemiat, mille tõttu paljud välismaised veokijuhid riigist lahkusid.

Tõrked kütuse kütuse kohaletoimetamisel on tühjendanud ka ostukeskuste riiuleid ja tekitanud hirmu toidu ja mänguasjade õigeaegse tarnimise pärast jõuludeks.