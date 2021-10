Briti sõjaväelased asusid kütust laiali vedama

Briti sõjaväelased asusid esmaspäeval kütuseveokeid juhtima, et teha lõpp veokijuhtide puuduse tõttu tekkinud kütuse nappusele tanklates.

Esmaspäeval alustab kütusevedudega ladudest tanklatesse üle 65 sõjaväelase. Plaan on aga võtta appi kokku 200 sõjaväelast, nende seas 100 veokijuhti, vahendas BBC.

Sõjaväelased on läbinud kütusetarne ettevõttes Hoyer täiendkoolituse. Koolitus hõlmas nii ohutusprotseduure, samuti tutvustati varustust ja õpetati tanklates manööverdamist.

Suurim kütusepuudus on Londonis ja Kagu-Inglismaal. Kütuse jaemüüjate liit (PRA) teatas pühapäeval, et kriis on põhimõtteliselt möödas näiteks Šotimaal ja Walesis.

Valitsust on kritiseeritud selle pärast, et nad ei ole juba varem sõjaväelasi veokeid juhtima pannud, sest paanikaostlemine viis tanklates kaose ja järjekordadeni.

Brexiti järel lahkus Ühendkuningriigist tuhandeid veokijuhte, kasvatades survet transpordisektorile, millel oli raskusi töötajate leidmisega juba varem.

Olukorda on raskendanud koroonaviiruse pandeemia, kuivõrd riigi ranged lukustusmeetmed tegid keerulisemaks uute veokijuhtide koolitamise. Samuti on pandeemia ajal hoogustunud veokijuhtide pensionile jäämine.

Tõrked kütuse kohaletoimetamisel on tühjendanud ka ostukeskuste riiuleid ja tekitanud hirmu toidu ja mänguasjade õigeaegse tarnimise pärast jõuludeks.

Valitsus on nüüd lubanud erandkorras anda viisa 10 000 veokijuhile ja töölisele. Paljude firmajuhtide hinnangul on probleemi lahendamisega juba hiljaks jäädud ning praegu jagatavad viisad enam hullemast ei päästa.