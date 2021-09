Sadakond küla avas maal elamise päeval külalistele väravad

Tartumaal Meeri külas algas laupäev viiulihelide ja lehmalüpsmise saatel. Külaplatsile kogunenud kohalike eesmärk oli näidata, kui hea on Meeril elada. Veel mõnekümne aasta eest ei olnud külas ühtki musta kattega teed ja lapsed pidid kooli jalutama mitu kilomeetrit läbi pori. Nüüd on aktiivse seltsi eestvedamisel aga külal hoopis teine nägu.

"Kui ei saa ise tehtud, siis selle jaoks on kas omavalitsus või sõbrad või riigiametnikud, aga kõik on saanud korda. Sest see keskkond, kuhu mina kolisin kunagi, ja see, mis siin täna on, on ikka nagu öö ja päev," ütles Meeri küla elanik Külli Rüütli.

Meeri külaseltsi eestvedaja Anneli Saaroja ütles, et võimalusi on külas palju. "Saab teostada ennast külaseltsi juures, saab koos inimestega väga põnevaid asju teha, ja tõepoolest, kõik on käe-jala juures," ütles ta.

Just sellepärast tuli külla tagasi ka Angelina Tomilina, kes mitukümmend aastat maailmas ringi rändas.

"Ma olen linnas elanud, seal on ikkagi autode müra, kiired inimesed. Siin saad nautida, olla. Mu aknast on miljonivaade, ja kui ma pimedas välja tulen ja vaatan seda tähistaevast ja Linnutee on täpselt maja kohal, see on super!" rääkis Tomilina.

Nõo vald on maal elamise päeval osalenud algusest peale ehk juba kolm aastat. Erinevalt paljudest teistest valdadest sai Nõos sel päeval ülevaate ka kohaliku kinnisvara saadavusest.

"Tegelikult inimesed maal elamise päeval tulevad uurima haridusasutuste võimalusi, et panna oma laps siia kooli või lasteaeda;" lausus maal elamise päeva korraldaja Nõo vallas Liia Sirel.

"On olnud inimesi, kes tulevad ja ütlevadki, et me tahaksime tulla Nõkku elama. Et me oleme vaadanud ja uurinud ja sellepärast tulemegi, et vaatame oma silmaga veel üle;" lausus teine korraldaja Ene Mölter.

Maal elamise päeva korraldajate sõnul on viimasel aastal tugevalt ilmnenud kaks trendi – inimesed otsivad kinnistut, mida tulevikus püsivaks elukohaks muuta ja üha enam uuritakse ka kaugtöö tegemise võimalusi, mida maavallad lahkesti pakkuda saavad.