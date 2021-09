Ajakirjanik: rohelised ja liberaalid võivad otsustada Saksa tulevase valitsuse

"Võib jääda mulje, et rohelised ja liberaalid istuvad kokku ja otsustavad, kelle nad suurtest võtavad kampa," ütles Nuka esmaspäeva hommikul Berliinis "Terevisioonile" antud usutluses.

Ta rääkis, et ettearvatult oli vahe kahe suurema partei, SPD ja CDU vahel väike. Kolmandaks tulnud rohelised tegid küll ajaloo parema tulemuse, kuid olid ka mõneti pettunud.

"Enne valimisi tehtud küsitlustes oli nende toetus üle 20 protsendi, aga nüüd saadi veidi alla 15 protsendi toetust. Roheliste kaasesimees ja kantslerikandidaat Annalena Baerbock vabandas oma kõnes, et tegi kampaanias eksimusi, mis ei võimaldanud neil veelgi paremat tulemust saada."

Nuka lisas, et seekordsete valimiste võitja on ka Vabad Demokraadid (FDP), kes tegid eelmiste valimistega võrreldes parema tulemuse ja loodavad, et neil on nüüd järgmise valitsuse moodustamisel võtmetroll.

Lõplikult ei saa ajakirjaniku sõnul välistada ka suurt koalitsiooni ehk sotside ja CDU liitu, mida enne valimisi justkui välistati, aga juba on mõned poliitikud hakanud rääkima selle liidu taasvõimalusest.

Tõenäoliseks pidas Nuka seda, et tulenevalt kliimateemade tähtsusest kaasatakse võimalikku koalitsiooni kindlasti rohelised.

Saksamaal on enamuskoalitsiooni moodustamiseks saada vähemalt 368 kohta. Näiteks SPD ja CDU liidul oleks neid 402.

Kui sünniks SPD, roheliste ja Vabade Demokraatide ehk erakondade tunnusvärvide järgi nn valgusfoori koalitsioon, oleks sel 416 kohta.

Kui sünniks nn Jamaika koalitsioon ehk CDU, roheliste ja Vabade Demokraatide Liit, siis oleks sel 406 kohta.

On räägitud ka nn Keenia koalitsioonist, kuhu kuuluksid lisaks SPD-le ja CDU-le ka rohelised. Selline liit saaks arvestada koguni 520 kohaga.