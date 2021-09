Professor: CDU võib Saksamaal võimule jääda

"Valimistel kolmanda tulemuse teinud rohelised ja neljandaks jäänu Vabad Demokraadid (FDP) võivad eelistada CDU kantslerikandidaati Armin Laschetit, sest ta on nõrgemas positsioonis, mis tähendab, et ta peab neile rohkem järele andma," rääkis Tallinna Ülikooli ajalooprofessor Karsten Brüggemann esmaspäeval ERR-ile. "Laschet peab neile rohkem järele andma, sest see oleks tema jaoks ainuke variant, et Saksa poliitikasse jääda."

"Kui võimule saab SPD kandidaadi Olaf Scholzi juhitud koalitsioon, siis on muutuste potentsiaal kindlasti suurem. Kui tuleb Laschet, siis nii palju muutusi ei toimu. Aga seda on praegu väga raske öelda," ütles professor.

Brüggemanni hinnangul on seekordsete valimiste üks keskseid tulemusi, et enam ei ole Saksa poliitikas kahte suurt erakonda, vaid koalitsiooni moodustab ilmselt vähemalt kolm parteid. Seega on kahel väiksemal jõul suur sõnaõigus koalitsiooni moodustamisel. Kui vanasti oli nii, et üks suur partei kogus valimistel 40–45 protsenti häältest ja tal oli vaja ainult ühte väikest partnerit, siis nüüd on teisiti – poliitikud peavad rohkem kompromisse otsima, selgitas ta.

Brüggemann tõdes, et välispoliitilistel teemadel räägiti Saksamaa valimiskampaanias väga vähe, kuid arvestades roheliste ja liberaalse FDP seisukohti, võib eeldada Saksamaa senise Vene-poliitika kestma jäämist. "Üldiselt ma arvan, et pragmaatiline poliitika Venemaa suhtes jääb püsima, sest rohelised ja FDP on selle poliitika eestvedajad. Aga just nendest kahest sõltub praegu Saksamaa saatus," rääkis professor. Ta rõhutas, et just rohelised on Saksamaal ühed kõige kriitilisemad Venemaa praeguse valitsuse tegevuse suhtes.

Kommenteerides CDU kaotust sotsiaaldemokraatidele, leidis Brüggemann, et Scholzile tõi võidu tema rahulik ja konflikte vältiv esinemine. "Scholz oli nende jaoks, kes veel neli aastat tagasi hääletasid Angela Merkeli poolt, stabiilsuse esindaja. Ta oli rahulik, ei tekitanud probleeme ja tüli. Ta oli merkelismi eestvedaja," rääkis professor. Tema sõnul võitis SPD eriti palju hääli juurde 60-aastaste ja vanemate segmendist, kus on traditsiooniliselt CDU valijad. Aga nüüd nad andsid paljuski hääled Scholzile.