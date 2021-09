Eesti ettevõtted on taas laenama asunud

Eestis tegutsevate pankade poolt ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute jäägi kasv on pidevalt kiirenenud ning augusti lõpuks oli laenuportfell 5,5 protsenti suurem kui aasta varem, ulatudes 9,8 miljardi euroni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sealjuures on kuises võrdluses laenuportfell kasvanud eriti kiiresti just suvekuudel.

"Koos majanduse taastumisega on ettevõtteid, kellel paremini läheb, müügikäibed on suurenenud. On julgemad, nad investeerivad, selleks on neil ka laenu vaja, laenunõudlus on suurem. Ja teiselt poolt siis me näeme seda, et laenupakkumine on kasvanud ehk siis laenud on paremini kättesaadavad," ütles Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Täna on turul rohkem panku, kes tahavad oma laenuportfelli suurendada, lisas Raudsaar.

"Kindlasti mingil määral paistab silma kinnisvarasektor, kellel endal ka hästi läheb ja tehakse palju investeeringuid, seal on laenukasv üle 10 protsendi, lisaks võibolla sellised taristuettevõtted, näiteks nagu veevarustus ja lisaks põllumajandus, sellise väiksema laenukasvuga on võib-olla kaubandus, mis küll viimalel ajal on viimastel kuudel on näidanud natuke kiiremat kasvu ja ka võibolla tööstus," ütles ta.