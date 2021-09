Lastearstid: last ümbritsevad täiskasvanud peavad olema vaktsineeritud

Kuigi lapsed põevad COVID-it enamasti kergelt ja sageli ilma sümptomiteta, annavad raskema haiguspildi need juhtumid, kus laps on nakatunud mitme viirusega, tõdevad lastearstid, kes manitsevad laste kaitseks täiskasvanuid end vaktsineerima.

Tallinna lastehaiglas on praegu ravil nii paragrippi, enteroviirust, rinoviirust kui RS-viirust põdevaid lapsi. "Need viirused on kohal erakordselt vara ja jõuliselt. Covid-viiruse mõttes on meil praegu rahulik aeg," ütles Tallinna lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts Vikerraadio saates "Reporteritund".

Eelmisel hooajal oli lastehaiglas ravil umbes 140 koroonaviirusega last, kellest pooled olid nooremad kui nelja-aastased, neist omakorda pooled olid alla aastased, tõi Luts välja. "Seega nägime väikelaste suurenenud haigestumist."

"Sel hooajal on olukord teine: me näeme laste hulgas väga tõsist haigestumise tõusu teistesse viirushaigustesse. Tänase seisuga on lastehaigla ägedate infektsioonide osakonnad puupüsti (haigeid - toim.) täis, Covid-19 ei ole ainuke haigus," rääkis Luts. Ta lisas, et teinekord annavad kõige raskema haiguspildi need juhud, kus organismi on vallutanud erinevad viirused ehk erinevate viiruste kombinatsioon, mis võib mõnel juhul haiguse avaldumise raskemaks teha.

Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliinikus on praeguse seisuga neli ja Tallinnas 13-14 last, kes on hospitaliseeritud sellise haigusega nagu multisüsteemne põletiku sündroom.

"Need on väga kergelt või lausa asümptoomselt koroonainfektsiooni põdenud lapsed, kes nelja kuni kuue nädala pärast jäävad kõrgesse palavikku ja kellel on mitme organsüsteemi töö häiritud. See on tõsine haigus, 50 protsenti vajavad haiglas intensiivravi," tõdes hiljuti Eesti arstide päevadel sellel teemal ettekande teinud TÜK lastekliiniku ägedate nakkushaiguste osakonna juhataja Eda Tamm.

Ta tõi ka välja, et kaasasündinud terviserikkega või juba varasemast pidevat ravi vajavad lapsed võivad koroonaviirusega kergemini nakatuda ja seda raskemalt põdeda, seepärast on eriti tähtis, et last ümbritsevad täiskasvanud nii kodus kui koolis ja lasteaias oleksid kindlasti vaktsineeritud.

Psühhiaatrilise abi vajajate suur hulk teeb muret

"Tallinna lastehaiglas ei möödu päevagi, kui ei võetaks haiglasse üht emotsionaalselt ebastabiilset teismelist, enamasti noorukit," nentis dr Luts.

"Tõsi, neil on vaimse tasakaaluga ka varem probleeme olnud ja nad on eelnevaltki psühhiaatrite vaateväljas olnud. Ilmselt on nende tasakaalutus üldisest olukorrast tingituna laienenud," selgitas lastehaigla juht, lisades, et see on väga suur väljakutse lastehaigla vaimse tervise keskuse psühhiaatritele ja psühholoogidele.

"Haigla juhina ma võin öelda, et tööpinge on märgatav, need inimesed on suhteliselt piiripealsed, sest abivajajate hulk on nii suur, et see teeb muret," ütles Katrin Luts.

Dr Luts ja Tamm on ajakirjanik Kaja Kärneri külalised kolmapäevases "Reporteritunnis", mis algab Vikerraadios kell 14.05.