Telia ja ERR jõudsid ERR-i telekanalite edastamises kokkuleppele

Kuigi juba 1. juulil lõppesid Eesti Rahvushäälingul (ERR) lepingud kaablioperaatoritega, polnud neid Telia, Elisa ja STV-ga seni õnnestunud pikendada. Teliaga on ERR nüüdseks vastastikku sobivale kokkuleppele jõudnud, Elisa ja STV-ga läbirääkimised veel käivad.

Läbirääkimised on keerulised nii tehnilistest kui ka juriidilistest aspektidest, kuna põimuvad nii Eesti kui ka Euroopa õigus, mis tekitavad suhteliselt suure tõlgendamisruumi. Samuti on Euroopas vastav valdkond reguleeritud riigiti väga erinevalt.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kinnitas Teliaga sõlmitud kokkulepet kommenteerides, et algusest lõpuni seati esikohale televaatajate huvid ja tulemus kinnitab, et samast põhimõttest kantuna oli ka Telia valmis leidma ühise lahenduse.

Telia erakliendiüksuse juhi Kristjan Viilmanni sõnul on saavutatud kokkuleppe puhul kõige olulisem see, et Telia klientide huvid on kaitstud ning Telia TV teenuse kasutajate jaoks midagi ei muutu. "Meie kliendid saavad kõiki ERR-i telekanaleid jälgida neile juba harjumuspärases HD-kvaliteedis ning kuhugi ei kao ka kanalite järelvaatamise (salvestamise) võimalus."

ERR ja Telia sõlmivad tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2021, mil lõppes eelmine leping, uue kokkuleppe, mis loob ühtlasi ka aluse võimalikuks koostööks erinevates sisu- ja tehnoloogiavaldkondades.