Vastupanuvõitluse näitus läks mööda Eestit rändama

Haapsalu lipuväljakul läänlaste Vabadussõja mälestussamba kõrval on alates kolmapäevast üleval näitus "Vastupanu Nõukogude võimule Eestis 1940-1991", mis kajastab ajalooliste fotode, dokumentide, mälestuste ja ülevaadete abil Eesti inimeste vastupanu okupatsioonivõimule nii siin kui ka paguluses ligi poole sajandi vältel. Vastupanu võttis väga erinevaid vorme.

"Need teemad on metsavendlusest, mida kõik teavad vast kõige rohkem, kuni passiivse vastupanuni välja, mis hõlmab ka nõukogudevastaseid anekdoote. Ka lihtsalt võimu üle ilkumist, ka see on vastupanu vorm," rääkis Eesti Mälu Instituudi teadur-projektijuht Eli Pilve.

Pilve lisas, et tegemist on nii mahuka teemaga, et selle põhjal ühe näituse koostamine oli keeruline.

"See on nii suur mõiste ja neid erinevaid vorme on nii palju, et tegelikult saaks selle temaatikaga ääristada ju terve Tallinna-Tartu maantee.

Näituse leiab ka internetist, aadressilt vastupanu.communistcrimes.org

Siiski peeti oluliseks, et näitus jõuaks füüsilisel kujul avalikku linnaruumi ja seda ka väljaspool Tallinna.

Oktoobrikuu lõpuni on näitus Haapsalus koostöös Eesti Endiste Metsavendade Liiduga.

"Tegelikult meil ongi selline plaan, et siit ta läheks edasi kuhugi järgmisse linna ja sealt veel edasi. See sama teema, vastupanu ja Eesti taasiseseisvumise 30 aastapäev, ma arvan, et see on väärt teema, mida tutvustada iga pool Eestis," ütles Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Martin Andreller.