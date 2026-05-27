Michal käis Karisega välis- ja sisepoliitikat arutamas

Peaminister Kristen Michal (RE) kohtus kolmapäeval Kadriorus president Alar Karisega, et arutada nii välispoliitilisi kui ka sisepoliitilisi teemasid.

"Tänase tiheda Tšehhi riigivisiidi programmi kõrval toimus töine kohtumine peaminister Kristen Michaliga. Muidugimõista arutasime välispoliitilist olukorda ja riigi siseelu teemasid," teatas Karis sotsiaalmeedias.

Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov ütles ERR-ile, et presidendivalimistest kohtumisel juttu ei tulnud.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles eelmise nädala kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et Karis ei avaldanud aprilli lõpus temaga toimunud kohtumisel, kas ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks presidendiks. Samal päeval teatas erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas, et Eesti 200 ei toeta Karise tagasivalimist.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles kaks nädalat tagasi Vikerraadios, et kuigi riigikogu Reformierakonna fraktsioonis on inimesi, kes toetavad järgmise presidendina nii Karist kui ka Kersti Kaljulaidi, on Karisel endiselt väga head šansid saada järgmisse presidendiametisse.

Karis ei ole seni öelnud, kas ta kavatseb uuesti presidendiks kandideerida.