X!

Michal käis Karisega välis- ja sisepoliitikat arutamas

Eesti
Alar Karis kohtus Kristen Michaliga.
Vaata galeriid
5 pilti
Eesti

Peaminister Kristen Michal (RE) kohtus kolmapäeval Kadriorus president Alar Karisega, et arutada nii välispoliitilisi kui ka sisepoliitilisi teemasid.

"Tänase tiheda Tšehhi riigivisiidi programmi kõrval toimus töine kohtumine peaminister Kristen Michaliga. Muidugimõista arutasime välispoliitilist olukorda ja riigi siseelu teemasid," teatas Karis sotsiaalmeedias.

Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov ütles ERR-ile, et presidendivalimistest kohtumisel juttu ei tulnud.

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles eelmise nädala kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et Karis ei avaldanud aprilli lõpus temaga toimunud kohtumisel, kas ta kavatseb kandideerida teiseks ametiajaks presidendiks. Samal päeval teatas erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas, et Eesti 200 ei toeta Karise tagasivalimist.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles kaks nädalat tagasi Vikerraadios, et kuigi riigikogu Reformierakonna fraktsioonis on inimesi, kes toetavad järgmise presidendina nii Karist kui ka Kersti Kaljulaidi, on Karisel endiselt väga head šansid saada järgmisse presidendiametisse. 

Karis ei ole seni öelnud, kas ta kavatseb uuesti presidendiks kandideerida.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:58

Michal käis Karisega välis- ja sisepoliitikat arutamas

16:41

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

16:40

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

16:26

Roose: ERR-i juhtimine ei tohi olla valimiskampaania osa

16:18

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Mihhail Kõlvart

16:07

Trumpi soosik alistas Texase eelvalimistel ametisoleva senaatori

16:07

Aivar Kull. Tehisaru hallutsinatsioonid ja Heiti Talvik

16:06

"Pealtnägija": esoteeriku investeerimisnõu järginud naised jäid rahata

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

16:00

Algasid Mäo liiklussõlme ümberehitustööd

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

26.05

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Kärmas Sildarude kohtusaagast: otsus kaevatakse tõenäoliselt edasi

16:40

Meedia: Krimmis kõlasid kolme sõjaväelennuvälja lähistel plahvatused Uuendatud

09:37

WSJ: Euroopas süveneb hirm sõja laienemisest väljapoole Ukrainat

10:16

Ferrari elektriauto disain lükkas autotootja aktsia langusesse

26.05

Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

09:46

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

15:14

Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

ilmateade

loe: sport

16:41

Selgus Hollandi jalgpallikoondise koosseis MM-finaalturniiriks

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

15:07

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

loe: kultuur

16:07

Aivar Kull. Tehisaru hallutsinatsioonid ja Heiti Talvik

14:29

Ameerika metal-bänd Catch Your Breath esineb veebruaris Tallinnas

13:00

Tiina Saar-Veelmaa: Headread on nagu rokk-kontsert

12:39

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

loe: eeter

16:06

"Pealtnägija": esoteeriku investeerimisnõu järginud naised jäid rahata

15:26

Unibet Arena juht Siim Ammon: on äge, et juletakse teha Eesti produktsioone

14:03

Heategevusliku Pardiralli korraldaja: see sündmus hoiab meie kõigi lootust

13:18

Kirjanik Sam Wachman: Eesti on terve elu end mulle ootamatult ilmutanud

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (27.05.2026 15:00:00)

13:20

WHO on järjest enam mures Kongos leviva ebolaviiruse pärast

12:30

Raadiouudised (27.05.2026 12:00:00)

12:00

Tartu põhjapoolne ümbersõit jäi rahapuudusel teehoiukavast välja

09:55

Kliimaministeerium kohustaks toidupoode sõlmima toiduannetamise lepinguid

09:50

Narva vingugaasihäirete põhjus oli majaomanike hooletus ja ebasoodne ilm

09:30

Raadiouudised (27.05.2026 09:00:00)

26.05

Vahet pole, kes kindlustunnet mõõdab - eesti inimesed on ikka pessimistlikud

26.05

Tallinn soovib kaotada taksode ja elektriautode õiguse sõita bussirajal

26.05

Merzi ettepanek kaasata Ukraina osaliselt ELi teistel liikmesriikidelt toetust ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo