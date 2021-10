"Rahva teenrid": EKRE-l on poliitiliselt hea nina

Sulev Vedler märkis, et EKRE on käredamat tooni avalikkusega suheldes maha tõmmanud.

"EKRE oli varem selline erakond, kes armastas kõike teha teisiti, räuskas kõvasti, et pildile pääseda. Ja ka valitsuses olles jätkasid EKRE juhid kohati labaselt ja inetult ja peaminister Ratas pidi alatasa vabandama. Praeguseks on selline positsioon EKRE-l muutunud. Sellist nõmetsemist ja kiusamist on nüüd, kui see partei on opositsioonis, vähemaks jäänud. EKRE-le on lisandunud teatavad mõttes hoolivus. Ta on haaranud samasuguse positsiooni nagu Edgar Savisaare ajal Keskerakond, kes kaitses kõiki neid, keda kuidagi kiusati või kes oli mingitpidi solvunud ja mõtlesid teisiti. Praegu ka EKRE on need enda tiiva alla võtnud," arutles Vedler.

Mirko Ojakivi küsis, kas see on siiras või poliittehnoloogiline käitumine. "Ühiskonnas on praegu palju õnnetuid inimesi, kes ei pääse kohvikutesse, teatrisse, sest nad ei ole tahtnud ennast vaktsineerida. EKRE kaitseb neid. Kas see on siiras kaitsmine?"

Vedler vastas, et ka temal on selle käitumise siiruses tekkinud küsimus. "Kui ma vaatan näiteks partei endise esimehe Mart Helme avaldusi, siis kui ta veel siseminister oli, siis ta teatas piirangutest rääkides, et algul me hoiatame ja kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama, me ei kõhkle jõudu kasutamast ja sunnimeetodeid kasutamast," meenutas Vedler.

"Me analüüsime ka seda, et kui meil karantiinis olijate puhul on vajadus tekitada ikkagi tõhusam kontroll, siis meil on telekomi firmadega praegu pooleli projekt, et nad annavad meile analüüsi, kuidas on võimalik kasutada telefoni positsioneerimist näiteks selleks, et kontrollida, kus inimene viibib. Muidugi inimene võib ka oma telefoni koju jätta ja ikkagi linna peale minna, aga üldreeglina muidugi meie inimesed on niivõrd nutisõltuvuses, et nad ikkagi ei tee seda. Siin neid võimalusi edasi minna on mitmesuguseid. Ja me ei kõhkle jõu kasutamist selles tähenduses, et me kasutame siis sunnimeetodeid ja trahve ja kõike muud, kui see vajadus on, kui tegemist on inimestega, kes ilmselgelt ignoreerivad oma kohustusi ja kuritarvitavad oma õigusi. Nii et see on kindel asi," ütles Mart Helme 2020. aasta 26. märtsil valitsuse pressikonverentsil.

Vedler tõi võrdluses selle aasta suvest. "Kui Kaja Kallas ütles, et vaktsineerimata inimestele peaks tegema teatud eeliseid, et nemad saaksid liikuda vabalt ja vaktsineerimata inimesed ei tohiks nii vabalt liikuda saada, siis seesama Mart Helme ütles, et tegemist on mingi kommunistliku lõhestamistegevusega ja diskrimineerimisega. Ta sõi iseenda sõnu," lausus Vedler.

"Kahtlemata on poliitiliselt sellel parteil hästi hea ninam," tõdes Vedler.

Martin Šmutov ütles, et EKRE teeb seda, mida üks opositsioonis olev erakond tegema peab. "EKRE on põhimõtteliselt opositsioonis mitte ainult riigikogus, aga ka üle Eesti. Minu üllatus on see, et ma ei saa aru, mida näiteks sotsid teevad. Kui mina oleks sotside juht, siis ma ütleksin, et näiteks vesi igale inimesele tasuta ja võib-olla elekter ka. Kui sa oled opositsioonis, siis sa võidki lubada taevamannat ja kui sa mingi ime läbi saad koalitsiooni, siis sa saad öelda alati, et kahjuks koalitsioonipartnerid seda lubadust ei soovinud koalitsioonileppesse kirjutada," rääkis Šmutov.

Ojakivi viitas, et EKRE reiting valitsuses olles üle 18 protsendi ei tõusnud, aga opositsiooni kukudes hakkas see mühinal kasvama.

"Kui sa saad pumba juurde, siis hakkabki reiting langema," sõnas Martin Šmutov.

Sulev Vedler tõi välja ka oma hinnangu, et Reformierakonna juht Kaja Kallas ei ole selline poliittehnoloog, nagu on Martin Helme. "Kallases on veel sellist poliitilist ideaali sees, ta tahabki Eestit paremaks muuta, selle asemel, et mängida poliitilisi mänge," ütles Vedler.

"Siin ma natuke vaidleks," oponeeris Mirko Ojakivi. "Pigem üritab Kaja Kallas asjadele läheneda poliittehnoloogiliselt, süüdistades erinevates probleemides EKRE-t."