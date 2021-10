Haridustöötaja elutööpreemia pälvisid Tiia Mikson, Taimi Tulva, Helmer Jõgi

Riiklik hariduspreemiate komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad ja eelnevate aastate laureaadid, valis välja 12 kategooria laureaadid, lisaks elutööpreemia laureaadid.

2021. aasta laureaadid on:

• Aasta lasteaiaõpetaja: Ailar Anton Tartu lasteaiast Hellik

• Aasta klassiõpetaja: Kaia Rikson Jakob Westholmi gümnaasiumist

• Aasta klassijuhataja: Liis Enson Tallinna Pääsküla koolist

• Aasta põhikooli aineõpetaja: Ljudmila Zagorulko Jõhvi Vene põhikoolist

• Aasta gümnaasiumiõpetaja: Urmas Tokko Tartu Tamme gümnaasiumist

• Aasta kutseõpetaja: Mikk Mänd Tallinna ehituskoolist

• Aasta huvialaõpetaja: Triinu Grossmann MTÜ-st Nuti-Võlur

• Aasta tugispetsialist: Helje Möller Tallinna lasteaiast Kiikhobu

• Aasta õppejõud: Kati Aus Tallinna ülikoolist

• Aasta õppeasutuse juht: Luule Niinesalu Peetri lasteaed-põhikoolist

• Aasta hariduse sõber: Katre Zirel Põhja-Eesti regionaalhaiglast

• Aasta haridustegu: Tartu tervishoiu kõrgkool ja Tallinna tervishoiukõrgkool tervishoiukõrgkoolide asendamatu panuse eest pandeemiakriisi leevendamisel

• Riiklik haridustöötaja elutööpreemia: Tiia Mikson, Taimi Tulva, Helmer Jõgi

Kõik laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks Joosepi kuju. Väikese poisi käes olev maakera sümboliseerib kogu maailma teadmisi, mis on käeulatuses, tänu millele on omakorda kogu maailm käeulatuses.

Kümne esimese kategooria laureaadid pälvisid valitsuse otsusega aastapreemiana 10 000 eurot ning elutööpreemia laureaadid 65 000 eurot. Rahalise preemiaga, mille suurus on 3000 eurot, tunnustatakse ka kümne kategooria nominente, kes ei osutunud laureaadiks. Väiksemate auhindadega tänati aasta hariduse sõbra ja haridusteo kategooria laureaate ning nominente.